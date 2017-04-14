Fly представил в России новый бюджетный LTE-смартфон

Бренд Fly представил на российском рынке новый смартфон в линейке технологичных и доступных устройств — Fly Cirrus 12 (FS516). Устройство работает под управлением ОС Android 6.0, на базе 4-ядерного процессора SC9832 с тактовой частотой 1,3 ГГц, сообщили CNews в Fly.

Аппарат оснащён 5-дюймовым дисплеем, созданным по технологии IPS. Разрешение 1280 x720 пикс (HD) и широкие углы обзора дают возможность наслаждаться чётким, детализированным и насыщенным изображением без искажения при просмотре под большим углом, отметили в компании. Дисплей заключён в лаконичный пластиковый корпус с габаритами 142,5 x 71,3 x 9,2 мм.

Основная камера Fly Cirrus 12 с матрицей 13 Мпикс позволит делать красочные фотографии и снимать видео с разрешением 720P. Быстрая автофокусировка поможет не упустить важный момент, а наличие светодиодной вспышки сделает возможной съёмку в тёмное время дня. В свою очередь, фронтальная камера 5 Мпикс обеспечит качественное изображение на селфи-снимках и при видеоконференциях.

Оба слота для SIM-карт поддерживают работу в российских сетях LTE 800/1800/2600 (B3/B7/B20). Fly Cirrus 12 также оснащён отдельным слотом для карты памяти формата microSDHC, с помощью которой можно расширить встроенную флэш-память устройства объёмом 8 ГБ до 32 ГБ. Объем оперативной памяти аппарата составляет 1 ГБ.



Fly Cirrus 12 (FS516)

В Fly Cirrus 12 установлен литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 2600 мАч, способный обеспечить длительную работу смартфона без подзарядки: до 8 часов в режиме разговора, до 4,5 часов в режиме подключения к Wi-Fi и до 40 часов в режиме непрерывного воспроизведения аудиозаписей.

Приобрести Fly Cirrus 12 можно в розничных магазинах сотовой связи по рекомендованной цене 6 690 рублей. Комплект поставки включает в себя смартфон, аккумулятор, зарядное устройство и USB-кабель. На новинку предоставляется один год гарантии от производителя.