Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке.

Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включал в себя работы по переводу основного бизнеса банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Сотрудниками компании совместно со специалистами Владбизнесбанка был введён в эксплуатацию функционал, автоматизирующий ведение главной книги, кредитных и депозитных договоров, обеспечения, расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц, переводов физлиц, операций с пластиковыми картами, административно-хозяйственной деятельности, взаимодействию в рамках СМЭВ.

Начальник Отдела информационных технологий Владбизнесбанка Дмитрий Саунин считает, что переход на новую платформу дает банку «серьезные преимущества, вытекающие из использования современной и отказоустойчивой СУБД, широких возможностей для гибкой настройки системы под требования банка и автоматизации различных бизнес-процессов».

Следующие этапы сотрудничества предусматривают автоматизацию бизнес-процессов по документарным операциям, анализу клиентов и контрагентов, электронному хранению документов, продуктовых фронт-офисов, организацию единого окна по работе с потенциальным и текущим клиентами, расширение функциональности пластиковых карт, развитие дистанционных банковских сервисов и пр.

В целом, как ожидается, благодаря системе «Банк 21 Век» Владбизнесбанк получит возможность использовать передовые информационные технологии для обслуживания различных категорий клиентов, роста скорости и качества бизнес-решений, более оперативно выводить на рынок новые продукты, что, в конечном итоге, позитивно отразится на уровне диверсификации услуг банка и его операционной эффективности.