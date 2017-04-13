Технология распознавания Smart Engines внедрена в мобильное приложение «Почта Банка»

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания Smart IDReader внедрена в мобильное приложение «Почта Банка». Как рассказали CNews в компании, мобильное приложение «Почта Банка» теперь может распознавать удостоверяющие документы в режиме реального времени. С помощью решения Smart IDReader компании Smart Engines клиенты банка могут не вводить вручную данные паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения и банковских карт.

Для того, чтобы распознать документ, пользователю достаточно на несколько секунд навести на него камеру смартфона или планшета. За это время Smart IDReader находит объект, определяет его тип и считывает всю необходимую информацию. После этого распознанные данные помещаются в автоматически заполняемую форму, где можно проверить корректность их распознавания.

Задача ввода данных из документов актуальна в мобильном банке при идентификации новых клиентов, не посещавших клиентский центр «Почта Банка», но желающих расширить доступный функционал виртуальной карты, при осуществлении денежных переводов, оплате штрафов ГИБДД и пополнении карты «Почта Банка» с карты другой финансовой организации.

«Мы видим, что сегодня смартфоны становятся основным инструментом доступа не только к информации, но и к широкому спектру банковских услуг. Распознавание документов в мобильном приложении повысит для наших клиентов удобство и комфорт взаимодействия с «Почта Банком». Внедрение этого решения – большой шаг вперед с точки зрения повышения функциональности мобильного банка, ведь мы уделяем большое внимание развитиюdigital-каналов», - отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

В настоящее время в мобильном приложении «Почта Банка» возможность распознавания документов доступна всем пользователям устройств на базе iOS и Android. Используемые в Smart IDReader сверхбыстрые нейронные сети обеспечивают высокую скорость и качество распознавания даже на смартфонах начального и среднего уровня. Время распознавания документа на более продвинутых устройствах может составлять менее 1 секунды.

«С технологией Smart IDReader мы за несколько лет прошли большой путь от чистой науки до готового продукта, который позволяет использовать возможности распознавания документов независимо от того какое у пользователя устройство и какая операционная система на нем установлена», - сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Безопасность работы с персональными данными в Smart IDReader достигается за счет выполнения всех вычислений при распознавании на самом устройстве и использовании только его оперативной памяти. Программа не хранит, не создает копий и не передает персональные данные на обработку в облако или на внешний сервер.