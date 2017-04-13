Саратовский электромеханический завод станет единственным российским участником международной выставки электроники HTTDC в Гонконге

13-16 апреля Саратовский электромеханический завод «Рэмо» станет единственным представителем из России на международной выставке электроники HKTDC Hong Kong Electronic Fair 2017 (Spring edition). На стенде «Рэмо» будут представлены как новинки продукции завода, так и уже зарекомендовавшие себя изделия, сообщили CNews во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Hong Kong Electronics Fair — одно из приоритетных событий для производителей электронной техники всего мира, площадка, объединяющая производителей, инженеров, поставщиков и покупателей. В программу мероприятия включены конференция, семинары и прочие мероприятия с участием ключевых лидеров и экспертов отрасли, на которых можно будет получить информацию о последних тенденциях и новейших разработках в области электроники, обменяться положительным опытом.

Завод «Рэмо» был создан в 1991 г. как небольшое предприятие на базе оборонного завода Саратова, ориентированное на производство запасных частей для телевизоров и видеомагнитофонов. В результате высокой производительности труда рабочего коллектива предприятие постоянно наращивало объемы выпуска продукции, развивало новые направления бизнеса и к 2004 г. обладало производственными корпусами площадью более 6 тыс. кв.м. С 2006 г. «Рэмо» является партнером крупных торговых сетей, таких как «Ашан», «Эксперт», «Эльдорадо», «М.Видео». Более 25 патентов на изобретение защищают серийные изделия завода от подделок и копирования. Качество управления предприятия соответствует международному стандарту ИСО 9001.

Сегодня в структуру холдинга «Рэмо» входит не только завод, производящий более 300 наименований продукции, но и крупный торгово-промышленный и медиахолдинг. Более 600 компаний России и за её пределами, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины являются постоянными клиентами и партнерами «Рэмо».

«Я призываю наших чиновников и представителей СМИ поддержать российского производителя. Мы гордимся тем, что в условиях отсутствия господдержки руководство предприятия продолжает успешно развивать экспортное направление, планомерно работает, воплощая изобретательские идеи. Уверен, что инновационная продукция “Рэмо” выдержит условия жесткой конкуренции зарубежных участников выставки HKTDC», — заявил Антон Ищенко, председатель Центрального совета ВОИР.