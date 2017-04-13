Red Hat расширяет возможности сетевой автоматизации в новой версии Ansible

Red Hat выпустила Ansible 2.3, новую версию мощной, открытой и простой в использовании системы автоматизированного развертывания и управления ИТ-инфраструктурой без использования программных агентов. Ansible 2.3 предлагает улучшенную производительность и расширенные сетевые функции, включая новые методы подключения, увеличивающие гибкость и производительность операций.

Ansible – это одна из наиболее популярных и активно развивающихся платформ ИТ-автоматизации с открытым кодом в репозитории GitHub. Благодаря модульности кода Ansible не только обеспечивает эффективное управление современной ИТ-инфраструктурой, но и легко адаптируется к новым задачам ИТ-управления и рабочим процессам DevOps. Используя Ansible, разработчики и специалисты по эксплуатации ИТ-систем могут быстро и эффективно автоматизировать жизненный цикл приложений при использовании физических и виртуальных серверов, облачных платформ развертывания и Linux-контейнеров.

При работе над Ansible 2.3 основное внимание было уделено расширению сетевых возможностей системы и повышению ее общей производительности.

Улучшенные сетевые возможности – механизм постоянных подключений позволяет нескольким заданиям Ansible использовать одно и то же активное подключение SSH. Это ускоряет выполнение заданий автоматизации и, по результатам тестов Red Hat и различных компаний-партнеров, обеспечивает 10-кратный рост производительности сетевых операций. Ansible 2.3 предлагает два варианта использования постоянных подключений в сценариях автоматизации: 1) через традиционный интерфейс командной строки и 2) с помощью нового подключения NETCONF.

Кроме того, Ansible 2.3 получил поддержку дополнительных сетевых платформ, а также сторонние модули от Apstra, Arista Networks, Avi Networks, Big Switch Networks, Cumulus Networks, Fortinet, Huawei, Lenovo, Ordnance и Palo Alto Networks. Общее число поддерживаемых сетевых платформ выросло до 29, а сетевых модулей – до 267.

Расширенная поддержка Microsoft Windows – целый ряд новых и улучшенных модулей, упрощающих автоматизацию систем Windows средствами Ansible. Ansible 2.3 также оказывает поддержку конвейеризации, что резко увеличивает производительность операций.

Упрощенная интеграция с проектом Ansible – запуск новой системы для работы с модулями на основе метаданных, которая представляет собой централизованный репозиторий кода, тикетов, правок и других элементов проекта СПО, что значительно упрощает взаимодействие команды разработчиков ядра системы Ansible и участников открытого проекта Ansible.

Ansible 2.3 уже доступна на сайте GitHub.