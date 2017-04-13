QSAN объявила о доступности опции QCache 2.0 для всех СХД XCubeSAN

Компания QSAN, производитель сетевых хранилищ данных корпоративного уровня, объявила о запуске QCache 2.0 — нового дополнения для своей операционной системы SANOS (SAN Storage Management Operating System) версии 4.0. Все модели СХД серии XCubeSAN XS3200 работают под управлением SANOS 4.0, за счет чего обеспечивают наиболее полный функционал хранения, включая высокую доступность данных и информационных ресурсов, сообщили CNews в QSAN.

По словам разработчиков, в целом приложение QCache версии 2.0 призвано сократить разрыв между доступной стоимостью жестких дисков и высокой производительностью SSD. QCache позволяет ускорить выполнение операций чтения/записи произвольного доступа в секунду (IOPS) для каждого пула хранения с выделением до 32ТБ емкости SSD для кэша. В среднем, по оценкам QSAN, это может увеличить скорость выполнения произвольных операций чтения и записи до 23 и 12 раз соответственно.

QCache 2.0 можно применять в любой системе XCubeSAN или подключенном к СХД модуле расширения XCubeDAS. Как результат, можно получить множество пулов дисков с выделенным специально для них кэшем SSD. При этом на каждый отдельный кэш-пул чтения/записи должно приходиться не менее двух и не более восьми SSD-накопителей.

По информации QSAN, опция QCache 2.0 уже доступна для всех моделей сетевых хранилищ XCubeSAN и обеспечит при их использовании сбалансированное сочетание высокой производительности, емкости и значительно меньшей общей стоимости владения, чем в случае с all flash-системами.