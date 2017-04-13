«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах

Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и содержанию автозаправочных станций (АЗС) в пределах Кировской области и республики Удмуртия, сообщили CNews в Maykor.

Основная задача сотрудничества по принципу «одного окна» заключается в том, чтобы упростить взаимоотношения заказчика и поставщика услуг. А ключевая особенность подобной модели — оперативность и быстрое реагирование на все возникающие в процессе функционирования АЗС вопросы, подчеркнули в компании.

Согласно условиям контракта, зона ответственности «Автотанк-сервиса» включает в себя комплексное техническое обслуживание 112 АЗС и 2 нефтебаз «под ключ». Аутсорсер будет выполнять широкий спектр работ — от обслуживания технологического оборудования до проведения хозяйственно-бытовых поручений.

«Цель проекта по ответственному техническому содержанию — добиться того, чтобы АЗС работали, как часы, и были удобными для клиента. Сегодня мы открываем новую страницу не только в истории нашего предприятия, но и компании “Лукойл”. На “Автотанк-сервис” возлагаются серьёзные обязательства, и мы надеемся, что наша совместная работа принесёт хорошие плоды», — заявил Андрей Гаврилец, генеральный директор «Лукойл-Пермнефтепродукта», во время подписания контракта.