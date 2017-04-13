«Комтек» представила видеоконсультации на платформе online-записи к врачу MedBox

«Комтек» объявила о запуске сервиса видеоконсультаций «Интернет-врач» на собственной платформе online-записи к врачу MedBox. Сервис позволяет проводить и консультации, в том числе, с зарубежными специалистами. Как рассказали CNews в компании, теперь каждый пациент, независимо от своего места проживания, может получить видеоконсультацию нужного медицинского специалиста. Также сам врач может подключиться к платформе из любой страны.

Воспользоваться новой услугой можно через обновленное iOS-приложение MedBox. В ближайшее время планируется выпустить обновление и для смартфонов на базе операционной системы Android.

На сегодня в MedBox уже зарегистрировано 60 тыс. личных кабинетов пациентов, представлено более 50 тыс. врачей, через сервис (сайт и мобильное приложение) было сделано более 1,5 млн записей на прием к медработникам. Также на платформе пациентам предоставляется возможность интерактивного ведения личной медкарты. По данным компании, ежедневно сайт посещают 10 тыс. уникальных посетителей.

Врачу или другому представителю медицинского учреждения для того, чтобы воспользоваться платформой MedBox, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете специалиста и внести свои данные. А тем, кто уже пользуется платформой, для включения возможности удаленного консультирования пациентов при составлении расписания приемов необходимо отметить соответствующий пункт в своем личном кабинете.

Минимальная комиссия сервиса «Интернет-врач» составляет 500 руб., стоимость самой видеоконсультации настраивается врачом при составлении прайса с MedBox. Перед началом консультации врач может подготовиться, ознакомившись с теми данными, которые загрузил в свою медицинскую карту пациент, а после прикрепить к медицинской карте свои рекомендации.

Григорий Чернухин, основатель компании «Комтек»: «Ожидается, что уже в 2017 году в России будет принят долгожданный закон о телемедицине, который даст толчок всей индустрии здравоохранения. Мы разработали телемедицинский сервис, который в рамках текущего законодательства уже сегодня серьезно упрощает жизнь тысячам пациентов, особенно в регионах, где платформа MedBox давно пользуется популярностью. Для населения отдаленных уголков России подобные сервисы видеоконсультаций увеличивают доступность медицинских услуг. Так у людей появилась возможность получить консультацию от квалифицированного столичного или заграничного специалиста, не покидая свой населенный пункт и даже квартиру».