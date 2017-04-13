Garmin представила компактный трекер vívosmart 3. Фото

Garmin объявила о выпуске новинки vívosmart 3 - трекера активности с ультракомпактным дизайном, дисплеем-«невидимкой» и интеллектуальной начинкой.

vívosmart 3 - это устройство для людей, которые серьезно увлечены спортом, но не являются профессиональными спортсменами. Они не видят необходимости в полноценных спортивных часах, но им нравится носить стильный аксессуар, подходящий под спортивно-повседневный стиль одежды, и важно получать информацию о своем физическом состоянии в реальном времени. vívosmart 3 идеально подойдет в качестве персонального ассистента здорового образа жизни: умный, легкий, тонкий, со скрытым дисплеем, который становится заметным только после активации, получения предупреждений или оповещений.

Браслет удивит не только своим современным дизайном и внушительным набором спортивных инструментов для наблюдения за своей формой (VO2 max и «Спортивный возраст»), но также совершенно новой возможностью - круглосуточным контролем уровня стресса. vívosmart 3 следит за активностью: считает количество шагов и этажей подъема, сожженные калории, отслеживает минуты интенсивной нагрузки и параметры сна. С устройством можно принимать душ и плавать в бассейне. Мощность батареи позволит трекеру работать без подзарядки до пяти дней. Оповещения от совместимого с устройством смартфона будут приходить сразу на браслет.

«vívosmart 3 – это новое слово на рынке трекеров активности, – отметил Эндрю Сильвер, менеджер по спортивной продукции Garmin в регионах Европа, Ближний Восток и Африка. – Пользователи, следящие за своим здоровьем, хотят не только видеть на дисплее данные о своих занятиях, но и сразу понимать, что они означают. В браслете vívosmart 3 представлены такие инструменты наблюдения за спортивной формой и здоровьем, как «Спортивный возраст» и уровень стресса, которые будут понятны любому владельцу трекера, вне зависимости от возраста или уровня продвинутости».

Расшифровку данных обеспечивают интеллектуальные инструменты для контроля над физическим состоянием. Технология Garmin Elevate (встроенный пульсометр) обеспечивает постоянное измерение частоты пульса. Новый режим силовой тренировки позволяет полностью сосредоточиться на упражнениях: устройство ведет автоматический подсчет повторов, подходов и времени отдыха для упражнений с грузами или с собственным весом. Для дальнейшего анализа данные передаются в приложение Garmin Connect.

Впервые в линейке Garmin vivo появился индикатор аэробной эффективности, который ранее использовался только в беговых часах Garmin, – функция расчета VO2 max (показатель, характеризующий способности поглощать и усваивать кислород). Для наглядности баллы VO2 max преобразуются в уровень физической формы: от слабого до превосходного. Показатель VO2 max используется еще и для расчета «Спортивного возраста», благодаря которому пользователи смогут легко оценить свой прогресс в занятиях спортом. Чем ниже «Спортивный возраст» по сравнению с реальным возрастом, тем лучше. Продолжая стабильно и усердно тренироваться, владельцы трекера смогут увеличить показатель VO2 max и снизить «Спортивный возраст».

В стремлении к здоровому образу жизни, постоянно увеличивая время и нагрузку тренировок, необходимо наблюдать и за своим эмоциональным состоянием. vívosmart 3 определяет изменения частоты пульса в неподвижном состоянии и на основе полученной информации рассчитывает уровень стресса. В случае, если пульс слишком превышает норму, трекер предложит дыхательное упражнение для расслабления. С помощью приложения Garmin Connect можно проанализировать данные стресса за более длительное время, выявить закономерности, внести изменения в стиль жизни и снизить влияние ситуаций, провоцирующих напряжение и тревожность.

В дополнение к отслеживанию количества шагов, частоты пульса, этажей подъема, калорий, пройденного расстояния и сна, устройство также измеряет интенсивность занятий. Значение показателя «Минуты интенсивности» сравнивается с целевым параметром, рекомендованным ведущими организациями здравоохранения. Функции Garmin Move IQ позволяет не беспокоиться о включении или выключении хронометрируемого занятия для его записи. Move IQ автоматически распознает такие виды тренировок, как ходьба, бег, велоспорт, плавание и занятия на эллиптических тренажерах без каких-либо действий со стороны пользователя. Записи можно просматривать после синхронизации устройства с приложением Garmin Connect.

Бесплатная онлайн-платформа Garmin Connect дает возможность отслеживать свои занятия, силовые тренировки, уровень стресса, параметры сна, а также присоединяться в реальном времени к соревнованиям с друзьями и зарабатывать виртуальные бейджи. С помощью Garmin Connect Insights (система персонализированных рекомендаций на основе базы данных Connect IQ) можно получить индивидуальные советы по оздоровлению, информацию по достижению спортивных целей и сравнивать свои результаты с другими участниками.

Благодаря функции интеллектуальных оповещений, трекер предупредит о получении электронных писем, текстовых сообщений, вызовов, напоминаний календаря, предупреждений из приложений, обновлений соцсетей и прочих уведомлений от совместимого смартфона. vívosmart 3 может управлять воспроизведением музыки на смартфоне, передавать сигнал для поиска потерявшегося аппарата, а также дистанционно отдавать команды экшн-камере Garmin Virb (продается отдельно).

Прибор vívosmart 3 предлагается в двух цветовых решениях – черном и фиолетовом. Черные браслеты доступны в трех размерах – малом, среднем и большом, фиолетовые трекеры представлены двумя размерами – малым и средним. О начале продаж vívosmart 3 будет сообщено дополнительно.