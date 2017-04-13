Деятельность сети автовокзалов и автостанций Тюменской области автоматизирована на базе системы «Парус»

«Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ Тюменской области), входящее в структуру Главного управления строительства Тюменской области, автоматизировало свою финансово-хозяйственную деятельность на базе ПП «Парус — Бюджет 8». Об этом CNews сообщили в «Корпорации Парус».

В единой системе работает центральный офис объединения в г. Тюмени и более 20 удаленных объектов (автовокзалов и автостанций), всего — более 50 сотрудников. Система используется практически круглосуточно в соответствии с графиком работы автовокзалов — с 04:00 до 23:00.

Автоматизированы бухгалтерский, кадровый, складской учет, учет договоров с перевозчиками и поставщиками, бухгалтерская отчетность. Кассиры всех автовокзалов и автостанций объединения ведут в системе приходные и расходные кассовые операции. Ежемесячно в ПП «Парус» загружаются данные из внешней программы по учету доходов от продажи билетов (в разрезе услуг, перевозчиков и т. д.). Информация о доходах в единой системе позволяет четко планировать статьи расходов, что в условиях самофинансирования деятельности объединения имеет большое значение, указали в корпорации.

«Бесспорно, работа в единой системе “Парус — Бюджет 8” имеет огромные преимущества. Раньше автовокзалы передавали нам информацию по телефонам, а документы для обработки бухгалтерами и кадровиками — с оказией. Сейчас мы работаем в одной базе, и это очень удобно, — рассказала Любовь Жукова, главный бухгалтер ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций». — Расходные и приходные кассовые ордера по кассовым операциям имеют сквозную нумерацию, и центральная бухгалтерия видит сформированный документ синхронно с подразделением, в котором он создан. В части кадрового учета мы без труда выполняем обязательства перед уволенными сотрудниками, ведь рассчитать их надо в определенные трудовым законодательством сроки, раньше с этим были проблемы».

В 2017 г. исполнитель проекта — компания «АйТи Актив» — проведет работы по замене win-клиента на веб-клент.