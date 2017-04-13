Банки вынуждены тратить на кибербезопасность в 3 раза больше, чем остальные компании

Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций. В большинстве случаев подобные траты оправдываются: представители банков сообщают о значительно меньшем количестве компьютерных преступлений, чем компании такого же размера в других отраслях. Более того, 64% опрошенных заявили, что будут вкладывать в улучшение защиты независимо от окупаемости этих инвестиций, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

Рост вложений в киберзащиту имеет веские основания: в последние несколько лет количество угроз для финансовой индустрии неуклонно растет, они становятся все более сложными и чреваты серьезными последствиями, указали в компании. Так, 70% банков сообщили о том, что за последний год они понесли денежные потери в результате кибермошенничества. Больше всего опасений вызывают риски, связанные с мобильным банкингом: 42% респондентов считают, что в ближайшие три года им будет пользоваться подавляющее число клиентов, в то время как уровень киберграмотности пользователей останется низким. Это грозит увеличением количества инцидентов, связанных с кражей денег через мобильные устройства.

Среди других актуальных угроз для пользователей банки выделили фишинг: с ним в 2016 г. сталкивались клиенты 46% компаний. Еще одна сфера повышенного риска — банкоматы. Причем всего 19% банков обеспокоены угрозой атак на них, в то время как в 2016 г. объем вредоносного ПО для банкоматов вырос на 20% по сравнению с 2015 г.

По информации «Лаборатории Касперского», неосторожность пользователей и возрастающее количество атак заставляют банки пересмотреть приоритеты по обеспечению безопасности: 61% участников исследования назвали улучшение защиты приложений и сайтов одним из главных приоритетов. На втором месте (52%) оказалось внедрение более надежных систем авторизации.

«Борьба с постоянно меняющимися киберугрозами становится для банков первостепенной задачей. Чтобы закрыть все слабые места и обеспечить безопасность финансовых услуг, представители отрасли должны выполнить ряд обязательных условий. Сегодня уже недостаточно использовать только технические защитные решения. Также необходимо собирать информацию о возможных инцидентах, проводить расследования уже произошедших атак, обучать персонал основам кибербезопасности», — подчеркнул Александр Ермакович, руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention «Лаборатории Касперского».