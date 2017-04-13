«1С-Битрикс» обновила свою облачную CRM-систему

Российская компания «1С-Битрикс» представила обновленную CRM-систему «Битрикс24». Тотальному изменению подвергся интерфейс — стал более простым в использовании, а также сценарии работы с клиентами, система поиска. Дополнительно компания анонсировала обновление встроенного инструмента по распознаванию лиц — Face-трекера. Теперь технология научилась открывать и закрывать рабочий день сотрудников компании через обычную веб-камеру на ресепшене офиса, сообщили CNews в «1С-Битрикс».

Новая технология Face-карт будет использоваться в качестве замены пластиковых карт лояльности в крупных торговых сетях. Покупателю достаточно просто показать свое лицо в веб-камеру на кассе. Технология найдет его профиль в базе данных за 0,3 секунды, заявили в компании.

В то же время, в CRM-системе стала доступна система «Канбан» (Kanban) — виртуальная доска для управления проектами. Она показывает все этапы работы с клиентом, от «Ждет выполнения» до «Сделано». «Канбан» впервые появится в задачах менеджера. Сотрудник может «перетаскивать» свои задачи между днями, неделями и месяцами.

«Битрикс24.CRM» подскажет менеджеру все нужные действия в работе с клиентом — позвонить, отправить письмо, напомнить о встрече. «Система берет на себя большинство рутинных задач. Например — внесение контактных данных клиента в карточку. Менеджерам остается только следить за оповещениями и вовремя выполнять все рекомендации», — отметили в «1С-Битрикс».

Таким образом, теперь компаниям не нужно тратить время и средства на обучение сотрудников. Менеджер легко разберется в интерфейсе при первом включении сервиса, утверждают в «1С-Битрикс».

Создатели новой «Битрикс24.CRM» упростили контроль за выполнением рутинных задач с помощью игровой концепции «Победи Счетчик». Счетчики для руководителей отделов «Победил -Долг» показывают максимально прозрачную картину результатов отдела, департамента или всей компании. Счетчики-подсказки для сотрудника вносят элемент азарта в выполнение монотонных процессов при работе с клиентом.

Кроме того, в «Битрикс24» пользователям доступны «Открытые линии» — инструмент для сбора всех обращений клиентов из внешних каналов в рабочий мессенджер сотрудника.

Сегодня «Открытые линии» собирают обращения из социальных сетей (Facebook, «ВКонтакте», Instagram), мессенджеров (Telegram, Viber, Skype), с сайта компании (онлайн-чат, обратный звонок, CRM-форма) и e-mail.

«Вся история переписок с клиентами сохраняется в CRM. В новой версии системы ее можно отправить клиенту на e-mail — весь архив полностью и или по частям. Это снижает число пропущенных сообщений и ведет к росту продаж в компании», — считают в компании.

Также в обновлениях CRM пользователям станут доступны: «Умный поиск» — система может быстро найти в базе данных любого клиента по его номеру телефона, e-mail, сумме сделки или другой информации; «Белая книга продаж» — настольное руководство по созданию sales-отдела.

«1С-Битрикс» кардинально изменила свою стратегию на рынке CRM. Компания снизила цены на «коробочные» версии продукта. Это открывает доступ к CRM-продуктам для новой массовой аудитории. Так, «Битрикс24.Корпоративный портал» на 100 пользователей теперь доступен по цене 199 тыс. руб., а «Б24.Холдинг» на 500 пользователей — по цене 399 тыс. руб. Помимо того, впервые появится «Битрикс24.CRM» на 12 пользователей по цене 59 тыс. руб. Облачная версия «Битрикс24» до 12 пользователей будет ориентироваться на массового пользователя и распространяться по бесплатной модели.