Huawei и Commvault запускают совместное решение для резервного копирования в гибридном облаке

Huawei и Commvault представили решение для резервного копирования в гибридном облаке Hybrid Cloud Backup Solution. Как рассказали CNews в компании, с помощью этого решения предприятия смогут эффективно и безопасно выполнять резервное копирование основных данных своих корпоративных дата-центров на платформу публичных облаков Huawei с помощью программного обеспечения Commvault. Это решение существенно сокращает инвестиции заказчика в инфраструктуру и упрощает обслуживание процессов резервного копирования.

Решение обеспечивает предоставление ресурсов хранения «по требованию» (on demand) для быстро развивающихся компаний, что позволяет предприятиям планировать увеличение емкости для хранения резервных копий и сэкономить на обслуживании инфраструктуры резервного копирования, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и доступности всех критичных данных.

В отличие от использования установленных в корпоративном дата-центре систем резервного копирования, новое решение резервного копирования в облако обеспечивает восстановление после аварий с использованием удаленных резервных копий. Hybrid Cloud Backup Solution позволяет на базе публичных облаков Huawei построить удобное хранилище объектных данных большой емкости с низкой стоимостью и великолепной долговечностью хранения. Кроме того, решение поддерживает шифрование данных как при их передаче в облако, так и хранении в нем, что гарантирует высокую безопасность корпоративных данных. В настоящее время Hybrid Cloud Backup Solution поддерживает облако Open Telekom Cloud, которое было совместно построено Huawei и Deutsche Telekom.

Мен Гуангбинь (Meng Guangbin), президент Huawei по продуктам линейки IT Storage, сказал: «Данные – это критический ресурс предприятий. Обслуживание этого ресурса и повышение его ценности всегда было серьезной проблемой. Сотрудничество Huawei и Commvault началось еще в 2012 году. Совместно мы разрабатываем инновации технологий защиты данных. Совместное решение, состоящее из оборудования систем хранения Huawei и программного обеспечения резервного копирования Commvault, за прошедшие годы добилось больших успехов на глобальных рынках. Для того, чтобы гарантировать свободное и безопасное перемещение данных между частным и публичным облаком, и выполнять требования растущего бизнеса в любое время, Huawei и Commvault расширили свои возможности резервного копирования на сценарий использования гибридного облака. Сегодня это решение можно использовать с облаком Open Telekom Cloud».

Осгар де Латт (Osgar de Laat), вице-президент по региону, Advanced Solutions Group – Commvault EMEA, отметил: «Гибридные среды в ближайшие годы вполне могут стать нормой, поэтому крайне необходимо обеспечить простое и легкое перемещение рабочих нагрузок между облаком (облаками) и корпоративными дата-центрами. В следующие пару лет компании будут чаще применять гибридные сетевые структуры, объединяющие разные облака, которые дают преимущества для бизнеса, но в то же время усложняют ИТ-инфраструктуру. Преимущества не ограничиваются только моделью оплаты за реально использованные ресурсы. Если заказчик выбрал правильное программное обеспечение, то он сможет выполнять резервное копирование в облако и при необходимости производить восстановление в том же облаке, на лету производя конвертацию в виртуальные машины. Такая функциональность существенно снижает затраты на защиту от аварий, позволяет выполнять в облаке разработку и тестирование новых приложений, а также упрощает перемещение подходящих рабочих нагрузок и устраняет связанные с таким перемещением риски».