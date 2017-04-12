«Хок Хаус Интегрэйшн» представила модуль Amber BPM для автоматизации бизнес-процессов

«Хок Хаус Интегрэйшн» объявила о выходе нового модуля на платформе AMBER – AMBER BPM, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов. AMBER BPM позволяет без программирования моделировать и автоматизировать новые процессы любой сложности с помощью встроенных графических элементов.

AMBER BPM реализован на базе Microsoft WorkFlow. Механизм MS WorkFlow зарекомендовал себя в вопросах производительности и надежности и используется в продуктах корпоративного масштаба: MS SharePoint, MS BizTalk, MS Dynamics и других. Он позволяет обеспечить бесперебойную работу нескольких тысяч одновременно запущенных процессов. MS WorkFlow постоянно развивается, добавляется новая функциональность и элементы процесса, которые могут без ограничений использоваться при описании бизнес-процессов. В дополнение специалисты компании «Хок Хаус Интегрэйшн» разработали собственные компоненты, которые позволяют легко и просто взаимодействовать с данными в AMBER.

Наличие в компании формализованных и автоматизированных бизнес-процессов в продажах, маркетинге, логистике помогает бизнесу оптимизировать свою деятельность, снижать ошибки, связанные с человеческим фактором, обнаруживать узкие места и сбои с целью их последующего устранения.

AMBER BPM реализован в рамках очередной новой версии - AMBER CRM 3.0. Помимо конструктора бизнес-процессов пользователи смогут воспользоваться целым рядом дополнительных функций, расширяющих возможности настройки системы под индивидуальные особенности бизнеса.

Внедрение BPM-систем или систем управления бизнес-процессами является активно развивающимся направлением современного менеджмента. С их помощью моделируются существующие бизнес-процессы и вводятся в действие новые, а компания становится гибкой и быстро адаптируется к изменениям бизнес-среды.

Специалисты «Хок Хаус Интегрэйшн» осуществляют полную поддержку своих заказчиков на всех этапах внедрения: от предпроектного обследования до технической поддержки, обучения, хранения данных и дальнейшего расширения возможностей системы. Среди услуг: настройка системы для выполнения конкретных задач заказчика, интеграция с 1С и со всеми источниками поступления запросов (сайт, IP-телефония, почта, онлайн-консультант и др.), предоставление баз для активных продаж. Компания делает все, чтобы внедрение AMBER приносило ожидаемые результаты и способствовало укреплению позиций заказчиков.