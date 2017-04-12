Эксперты IBM X-Force: вредоносные программы в финансовой сфере вышли на глобальный уровень

IBM Security представила новое исследование IBM X-Force. Согласно его результатам, злоумышленники масштабируют наиболее успешные финансовые вредоносные программы и внедряют их на международном уровне. Ведущее вредоносное ПО Zeus и его вариации Neverquest и Gozi возглавили международный рейтинг самых распространенных вирусов по итогам 2016 года. Произошло это, в частности, потому что кибермошенники обновили вирусы и адаптировали их для применения в разных странах и регионах.

В исследовании «Меняющаяся панорама международных вредоносных программ в финансовой сфере» были проанализированы данные около 300 млн защищенных конечных устройств по всему миру, которые отслеживаются IBM Trusteer и IBM X-Force. Отчет определил наиболее распространенные виды финансового вредоносного ПО в следующих странах: США, Великобритании, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Германии, странах Азии и ОАЭ.

Как обнаружили специалисты IBM X-Force, кибермошенники расширили свое присутствие в новых регионах путем создания сетей и партнерств с локальными преступными фракциями. В результате они получили доступ к спискам адресной электронной рассылки, местным требованиям к банковским идентификационным данным и региональным операциям по отмыванию денег. Например, киберпреступники на основе вируса TrickBot, который появился в августе 2016 года, запустили вредоносное ПО в период тестирования и превратили его в банковский троян. Они исправили ошибки еще до его фактического развертывания в Великобритании и других англоговорящих странах. Затем вирус быстро распространился и в Германии.

«Уровень взаимодействия между организованными преступными группами указывает на существенное изменение стратегии, – сказала Лимор Кессем, ведущий советник по безопасности IBM Security. – Раньше обмен инструментами и сервисами был распространен на форумах «темного интернета». Сегодня более активное сотрудничество кибермошенников за его пределами демонстрирует, что для выхода на международный уровень им требуется тесное взаимодействие».

Ориентированные на финансовый сектор вредоносные программы, судя по всему, полностью окупились в 2016 году. Согласно последнему индексу 2017 года IBM X-Force Threat Intelligence Index, специалисты IBM X-Force обнаружили, что сфера финансовых сервисов вновь оказалась в центре внимания киберпреступников. Она стала лидирующей отраслью по количеству атак в 2016 году. В 2015 году по этому показателю она занимала третье место. Интересно отметить, что, несмотря на то, что финансовый сектор был лидером по числу кибератак в прошлом году, по показателю взломанных записей он занимает лишь третье место.

Хотя США и Великобритания – лидеры по числу атак в сфере финансовых услуг в 2016 году, активность кибермошенников возросла и на новых рынках. Например, в Японии, которая исторически была недоступна для киберпреступиков из-за нехватки локальных инструментов и сложности языка, появились новые семейства вредоносных программ. Самые распространенные вирусы в Японии включают Gozi, URLZone и Shifu, которые контролируются известной восточноевропейской преступной группировкой. Их присутствие в регионе свидетельствует о развитии мошеннических схем в Японии.

Бразилия, принимавшая Летние Олимпийские игры 2016, также оказалась в центре внимания международных злоумышленников в прошлом году. До этого времени троян Zeus не так часто использовался в Бразилии из-за нехватки локальных технических навыков, необходимых для управления передовой бот-сетью для развертывания вредоносных программ. На основе кода Zeus были созданы три коммерческие версии вируса: Zeus Panda, FlokiBot и Zeus Sphinx, которые были адаптированы для атаки бразильских банков и платежных платформ.