Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей

Согласно отчету о тестах независимой экспертной организации AV-Test, Acronis True Image 2017 New Generation является самым комплексным решением для защиты данных на рынке и подтверждает, что технология Acronis Active Protection должным образом борется с программами-вымогателями. Как сообщили CNews в Acronis, тестирование решений по защите данных и резервному копированию показало, что «Acronis представил единственный продукт, способный обнаруживать и блокировать программы-вымогатели с эффективностью, близкой к идеальной».

Лаборатория AV-Test провела серию сравнительных испытаний Acronis True Image 2017 New Generation Premium с другими продуктами для резервного копирования, такими как Carbonite Personal Plus, CrashPlan for Home и iDrive. Тестирование проводилось по четырем ключевым параметрам: удобство использования, производительность, функциональные характеристики и защита от киберугроз. Как результат, продукт Acronis заработал в указанных категориях 78, 92, 85 и 90 баллов соответственно.

Среди тестируемых продуктов решение для резервного копирования от Acronis оказалось единственным с функцией активной защиты от программ-вымогателей. Во время тестирования Acronis True Image удалось «отбить» и нейтрализовать активность всех пяти программ-вымогателей, которыми во время тестирования заражали компьютеры.

В то же время, во всех тестовых режимах продукт Acronis показал лучшие результаты копирования и восстановления данных при полном и добавочном резервном копировании. по данным AV-Test, в среднем Acronis True Image в 2 раза быстрее аналогичных продуктов, а в отдельных случаях скорость его работы превосходила конкурентов в 10 раз.

Первое место по набору функций разделили Acronis и iDrive. Обе программы реализуют по 33 функции из 39 возможных для продуктов данной категории, при этом в отчете были особо отмечены такие функции Acronis True Image, как Try&Decide, System Cleanup и Mobile Device Backup, а также возможность самостоятельного выбора пользователем одной из 9 стран, где будут храниться данные при использовании облачного хранилища.

«Решение Acronis показало отличную производительность, обширный функционал и удобство в использовании. Но, помимо этого, это единственное из протестированных решений, которое обеспечивает защиту данных от программ-вымогателей. Поэтому Acronis впервые получает сертификат Approved Backup & Data Security от лаборатории AV-Test», — заявил Дэвид Волкиевич, директор отдела тестирования.

По информации Acronis, представленная в январе 2017 г. технология Acronis Active Protection защищает как пользовательские файлы, так и их резервные копии, выявляя и блокируя атаки программ-вымогателей в режиме реального времени. Технология в настоящий момент внедряется во все продукты компании для защиты и хранения данных, включая Acronis Backup Advanced и Acronis Backup Cloud.

«Резервное копирование остается наиболее эффективным средством защиты от потери данных, но и его одного уже недостаточно. Киберпреступники начали разработку программ-вымогателей, которые целенаправленно атакуют резервные копии и ПО, предназначенное для резервного копирования. Мы в Acronis предвидели это и поэтому наняли экспертов в области безопасности, чьей задачей стала разработка решения, предназначенного для активной защиты данных наших клиентов. Технология Acronis Active Protection появилась своевременно и защищает данные наших клиентов от новых вредоносных программных средств», — рассказал Станислав Протасов, сооснователь и глава разработки компании Acronis.