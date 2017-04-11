Software AG приобретает Cumulocity в рамках расширения бизнеса в сфере интернета вещей

Software AG объявила о покупке Cumulocity GmbH из Дюссельдорфа, Германия. Как рассказали CNews в компании, Cumulocity разрабатывает инновационные решения в сфере интернета вещей (IoT). Они позволяют интегрировать подключенные к сети цифровые устройства и датчики посредством облачной платформы, которая управляет устройствами IoT и расширяет возможности приложений. Добавление IoT-решений Cumulocity в портфель Software AG позволит предприятиям интегрировать ИТ-приложения с операционными IoTустройствами, повысить простоту использования, гибкость и в конечном итоге ценность для бизнеса. Покупка Cumulocity для Software AG является еще одним этапом укрепления технологического лидерства в сфере интернета вещей. Предыдущим шагом на этом пути было успешное приобретение компании Zementis, создающей системы искусственного интеллекта, в декабре 2016 г. Финансовые подробности сделки не разглашались.

В рамках стратегического партнерства Software AG добавила облачную IoT-платформу Cumulocity в свой портфель программных решений Digital Business Platform два года назад. Совместное использование платформы Digital Business Platform и технологии Cumulocity для управления приложениями и устройствами упрощает применение интернета вещей и обеспечивает масштабируемое и гибкое управление миллионами устройств. Кроме того, предприятия могут интегрировать граничные устройства IoT с любым имеющимся ИТ-приложением и развернуть на этих устройствах другие программные продукты из состава Digital Business Platform.

«Интернет вещей и "Индустрия 4.0" — центральные рынки развития для Software AG и для всего технологического сектора. Приобретение Cumulocity укрепит наши лидирующие позиции на рынке технологий и сделает "Интернет вещей" доступнее для наших клиентов. Им будет предложен расширенный и целостный набор продуктов, в котором функции обработки данных от физических датчиков будут объединены с инновационными возможностями программной аналитики», — сказал Карл-Хайнц Штрайбих (Karl-Heinz Streibich), исполнительный директор Software AG.

«Успешное сотрудничество Software AG и Cumulocity началось в 2015 г. в рамках стратегического партнерства в сфере IoT. Объединение стало следующим логичным шагом. Мы уверены, что в составе Software AG мы добьемся еще более выдающихся результатов. Объединение компаний в первую очередь принесет пользу нашим партнерам и клиентам», — отметил Бернд Гросс (Bernd Gross), исполнительный директор Cumulocity.

Приобретенные технологии Cumulocity дополняют портфель Software AG в сфере базовых программных служб интернета вещей. Это инструменты анализа потоковых данных, интеграции локальных, облачных и гибридных систем (а теперь и IoT-устройств), технологии вычислений в оперативной памяти, динамического управления процессами и управления граничными устройствами интернета вещей.

Использование решений Software AG поможет предприятиям добиться максимально эффективного взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Дополнительные продукты для анализа, оценки и визуализации различных данных (поступающих в реальном времени, исторических и прогнозных) помогут оптимальным образом использовать искусственный интеллект в процессах принятия решений. Эталонными областями применения таких технологий являются удаленный мониторинг и контроль устройств в производственной диагностике и в прогнозном обслуживании.

Software AG объявила не только о покупке Zementis, но и о создании важных стратегических альянсов в сфере IoT и «Индустрии 4.0» с крупными корпорациями, в числе которых — Bosch, Octo, Dell и Huawei.