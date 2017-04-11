R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»

Компания R-Style Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab.

Новая система заменит АБС RS-Bank версии 5.0, использовавшуюся в банке до настоящего времени. Переход кредитной организации на современное решение направлен на повышение качества и скорости выполнения банковских операций, включая оказание розничных банковских услуг физическим и юридическим лицам (в том числе по кредитованию), предоставление отчетности ЦБ и другим регуляторам, ведение бухгалтерского учета.

«Банк принял решение установить и адаптировать АБС без привлечения вендора — простота и удобство готового решения позволяют ему это сделать, — отметил Лев Френкель, заместитель директора компании R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Однако служба поддержки нашей компании будет оказывать финансовому учреждению услуги по сопровождению автоматизированной банковской системы».