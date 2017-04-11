Оператор SETonline запустил обновленный сайт ЭТП

Оператор системы электронных торгов SETonline объявил о запуске обновленного веб-сайта компании, включающего ряд новых функций для пользователей.

SETonline — многофункциональная система электронной торговли, позволяющая проводить весь спектр торгово-закупочных процедур B2B в интернете. Как рассказали CNews в SETonline, теперь пользователи сайта смогут воспользоваться всеми услугами электронной торговой площадки в Едином личном кабинете. В случае необходимости найти ответ на любой интересующий вопрос, связаться с консультантом или заказать обратный звонок можно через раздел «Центр поддержки».

Кроме того, все участники торгов на ЭТП SETonline получили возможность записаться на обучающие мероприятия в разделе «Учебный центр».

«Организация и участие в торгах — это многошаговый процесс, который зачастую отталкивает участников из-за непонимания процедур и последовательности действий, — рассказала Амаль Аль-Ама, генеральный директор SETonline. — Мы постарались сделать наш сайт удобным и понятным для всех пользователей, обеспечив доступ к наиболее востребованной информации и предоставив возможности коммуникаций с оператором за счет центра поддержки и программ обучения. Мы рады приветствовать у себя гостей и участников ЭТП».