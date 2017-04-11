Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017

Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии за первый квартал 2017 года. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 включает в себя 11 стран — Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Карты нового релиза содержат 3830154 км дорожного графа, 7510661 POI, 770347 городов и населенных пунктов, из которых 36582 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Карта Азербайджана содержит 4313 городов и населенных пунктов, из них — 56 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Карта содержит 27523 POI. Протяженность дорожного графа составляет 33663 км. Внесены обновления в картографическую информацию города Гянджа и исторического центра города Баку. Добавлены новые развязки на автодороге M2.

Карта Вьетнама содержит 87432 города и населенных пункта, из них — 762 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Карта содержит 185077 POI. Протяженность дорожного графа составляет 354188 км.

Карта Пакистана содержит 15426 городов и населенных пунктов, из них — 118 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Карта содержит 58011 POI. Протяженность дорожного графа составляет 230208 км.

Карта Узбекистана содержит 8115 городов и населенных пунктов. Карта содержит 2206 POI. Протяженность дорожного графа составляет 60512 км. С точностью до улиц детализированы города и населенные пункты Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском. Подробная дорожная сеть содержит все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q1 2017 работают только с версией «Навител Навигатор» от 9.7.2493 и выше.