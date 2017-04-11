«Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») открыла центр ретроконверсии и сканирования. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», центр обеспечит перевод бумажных архивов организаций в электронный вид.

В целом центр ретроконверсии и сканирования выполняет работу по потоковому преобразованию в электронный вид всех типов архивных документов: организационно-распорядительной и кадровой документации, конструкторской и технологической документации, проектно-сметной и приемо-сдаточной документации, а также библиотечных каталогов и типографских изданий.

Услуги сканирования архивных и текущих документов в рамках выполнения комплексных проектов для своих заказчиков ГК «АйТи» оказывает с 2007 г. В конце 2016 г. для обобщения этого опыта и оказания услуг создан центр сканирования и ретроконверсии компании «Логика бизнеса» (входит в ГК «АйТи»).

Центр оснащен профессиональным сканирующим оборудованием всех основных типов (промышленные поточные сканеры, книжные сканеры, широкоформатные сканеры) и может выполнять работы по переводу в электронный вид документов разных форматов (от А5 до А0+), на различных носителях (современные документы, кальки, синьки) и разного качества (ветхие документы, документы с физическими повреждениями). Центр работает как с расшиваемыми документами, так и с документами без возможности расшивки (книги, архивные дела).

Высокое качество работ по созданию поисковых атрибутов обеспечивают собственные программные решения и технологии распознавания компании Abbyy. На каждом этапе проекта производится многоступенчатый организационный и программный контроль качества обработки информации, рассказали в «Логике бизнеса».

Центр может выполнить перевод в электронный вид всего объема архивных документов организации или только наиболее актуальной его части. Возможны варианты предоставления оборудования с персоналом для выполнения проекта или поставка решения для электронного архива «под ключ».

Эксперты центра создали специализированные решения по оцифровке кредитных досье банка, созданию электронных архивов кадрового делопроизводства и технической документации. Сканирование проводится на территории заказчика или с вывозом документов на производственные площадки центра.

За последнее время специалистами центра были выполнены масштабные проекты по наполнению электронных архивов технической документации АК «Транснефть» и «ЕвросибЭнерго — тепловая энергия».

«Открытие центра ретроконверсии и сканирования позволит нашим заказчикам получить полный цикл услуг по управлению корпоративным контентом от одного поставщика: от его наполнения до управления документами в системах электронного документооборота, хранилищах данных и электронных архивах», — прокомментировал открытие центра Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса».

«Быстрый доступ к информации напрямую влияет на эффективность управленческих решений. Объем документации в крупных компаниях достигает десятков, а иногда и сотен тычяч страниц в месяц. Благодаря высокой производительности решений Abbyy и экспертизе специалистов “Логики бизнеса” компании могут в сжатые сроки оцифровать данные из документов и использовать их для развития бизнеса», — заявид Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.