«Крок» создал профессиональную VR-систему для строителей и проектировщиков зданий

Компания «Крок» представила универсальную систему виртуальной реальности для строительных компаний, проектных организаций, а также конструкторских бюро промышленных предприятий. Программно-аппаратное решение ориентировано на потребности бизнеса в детальной визуализации инженерных данных и создании виртуальных прототипов промышленных изделий и строительных объектов, сообщили CNews в «Крок».

С помощью профессиональной VR-системы специалисты проектных групп смогут упростить согласование технических проектов благодаря наглядности виртуального макета. Внедрение профессиональной системы виртуальной реальности на предприятиях позволит ускорить разработку проектов, снизить затраты на производство классических макетов и сократить время принятия конструкторских решений. VR-решение «Крок» совместимо с облаком, что позволяет хранить тяжелые проектные данные в защищенном хранилище и высвободить локальные вычислительные ресурсы под более приоритетные задачи.

Система виртуальной реальности легко подключается к инструментам автоматизированного проектирования (САПР). Благодаря этому каждый инженер и конструктор может вносить изменения в технический проект «на лету» и сразу же видеть их в виртуальном прототипе. Загружать данные в VR-систему можно из всех популярных средств проектирования — производства Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens, PTC — без дополнительной оптимизации.

Строители и проектировщики зданий смогут в интерактивном режиме выявлять коллизии, проводить измерения, визуализировать фрагменты сооружений, совмещая в виртуальном макете исходную информацию из различных САПР. Наряду с этим, есть возможность оперативной работы с версиями проекта по мере внесения изменений.

Среди актуальных особенностей решения «Крок» — обеспечение связности и эффективной работы с цифровыми макетами на всех этапах жизненного цикла объекта, включая проектирование, реконструкцию, ремонт и обслуживание существующих сооружений и техники благодаря интеграции с компонентами BIM- и PLM-технологий.

Наглядный формат результатов моделирования поможет инвесторам и заказчикам проектов всесторонне осмотреть конструируемый объект, посетить строительную площадку, не выходя из офиса. Кроме того, профессиональная система визуализации сделает презентации будущих разработок на отраслевых выставках более зрелищными.

В состав программно-аппаратного решения «Крок» входят специальное программное обеспечение для преобразования инженерных данных и расчётов в формат виртуального макета, а также мощный вычислительный комплекс, система трекинга и проекционное оборудование. Новейшие интерполяционные экраны российского производства обеспечивают высококачественное изображение, максимально приближенное к реальности. Для использования компактной VR-системы не требуется специальных навыков работы с технологиями виртуальной реальности, рассказали в компании.

«Универсальная система будет полезна в работе предприятий, где необходим высокий уровень технической визуализации. Мы видим, как растет заинтересованность строительных и проектных организаций в решениях для наглядного ознакомления с инженерными данными, — отметил Александр Леус, директор центра виртуальной реальности компании «Крок». — Сегодня в процесс коллективной работы над проектами вовлечены не только инженеры и проектировщики, но и профессионалы смежных областей — юристы, финансовые менеджеры, аудиторы, которым также важно оценивать проект с позиций своей экспертизы. С помощью нашей VR-системы заказчики и инвесторы смогут получать всестороннюю информацию о проектируемом объекте в доступной форме и едином формате».

По информации «Крок», одними из первых VR-решение «Крок» опробовали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан в своем пилотном проекте по визуализации дорожной развязки.