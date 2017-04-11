«Консист Бизнес Групп» и Microsoft представляют новый формат ежегодной конференции — DAX Forum X

«Консист Бизнес Групп» и российский офис Microsoft приглашают принять участие в онлайн-трансляции сессий «Процессы», «Продажи» и «Персонал» с десятого юбилейного DAX Forum X, который состоится в Москве 19 апреля 2017 г.

DAX Forum — престижная конференция для руководителей компаний и топ-менеджеров. Форум представляет передовые практики, решения и технологии для повышения эффективности управления компаниями на базе технологий Microsoft и знакомит бизнес-сообщество с лучшими примерами использования ERP, CRM, портальных и облачных решений Microsoft в российских и международных компаниях и холдингах.

Юбилейный форум состоится в новом формате: в центре Москвы объединятся топ-менеджеры и владельцы компаний по приглашениям для VIP-гостей. Одновременно, в прямом эфире, будет организована трансляция форума для зарегистрированных онлайн-участников.

В целом DAX Forum — это живой диалог ведущих экспертов и бизнес-практиков, 300+ минут полезного эфирного времени для профессионалов в сфере управления процессами, продажами и персоналом. В мероприятии примут участие 27 спикеров, среди них — менеджеры и эксперты из таких компаний, как: «Дымов», «Объединенные кондитеры», «Эрго», «Ингосстрах», OCS Distribution, Hoffmann Group, «Лаборатория Касперского», «Дельрус», авиакомпания «Россия», Microsoft, PwC Russia и др.

Зарегистрироваться для бесплатного онлайн-участия в форуме можно на сайте www.daxforum.ru.