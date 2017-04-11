Diasoft Database Adapter интегрируют в машину баз данных «Скала-СР / Postgres Pro»

Компании IBS InterLab и «Диасофт Платформа» объявили о начале интеграции Diasoft Database Adapter в машину баз данных «Скала-СР / Postgres Pro», которая, как ожидается, позволит российской СУБД Postgres Pro упрочить позиции на рынке. Об этом говорится в заявлении компании Postgres Professional, поступившем в редакцию CNews.

IBS InterLab — подразделение компании IBS, выпускающее серийный аппаратно-программный комплекс для СУБД PostgreSQL. «Диасофт Платформа» — дочерняя структура группы компаний «Диасофт», разработавшая продукт Diasoft Database Adapter.

Как отмечается, применение технологии Diasoft Database Adapter для комплекса «Скала-СР / Postgres Pro» поможет заказчикам в сжатые сроки перенести информационные системы, в том числе работающие на Oracle Database и Microsoft SQL Server, в современную высоконадежную инфраструктуру под управлением СУБД Postgres Pro с наименьшими изменениями в конфигурациях и коде исходных систем. В то же время, интеграция Diasoft Database Adapter в комплексы «Скала-СР / Postgres Pro» расширит возможности применения кластерных машин от IBS в широком ряде информационных систем, в которых PostgreSQL в качестве СУБД не применялась. Использование Diasoft Database Adapter позволяет сделать процесс миграции с одной СУБД на другую полностью автоматизированным.

Diasoft Database Adapter в целом представляет собой программный транслятор, позволяющий информационным системам работать, в том числе с СУБД Postgres Pro, вне зависимости от того, под какую СУБД они были созданы. В свою очередь, «Скала-СР / Postgres Pro» — это предконфигурированное отказоустойчивое и горизонтально масштабируемое решение, которое позволяет крупным и средним организациям сократить издержки на закупку лицензий СУБД и избежать приобретения вычислительных узлов и систем хранения данных высокой ценовой категории. Высокоскоростное соединение и технология прямого доступа к оперативной памяти удаленных узлов, примененные в «Скале-СР / Postgres Pro», позволяют выстраивать кластерные конфигурации с большим количеством узлов-реплик или узлов мультимастера, функционирование которых было бы невозможно без программных дополнений, разработанных специально для комплекса Postgres Professional — российским вендором СУБД PostgreSQL.

Два года назад IBS InterLab объявила о выпуске гиперконвергентной платформы «Скала-Р», а спустя год продуктовый портфель подразделения дополнила серия специализированных машин баз данных, разработанных специально для высоконагруженных СУБД — «Скала-СР / Postgres Pro» и «Скала-СР / Oracle DB», а также комплекс «Скала-СР / Аналитика» для визуальной аналитической платформы с GPU-ускорителем.