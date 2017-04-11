Анонсирована новая 34-дюймовая модель в линейке мониторов Philips с изогнутым экраном

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, расширила свою линейку мониторов с изогнутым экраном. Новая модель 349X7FJEW с 34-дюймовым изогнутым экраном с радиусом изгиба 1800 мм и соотношением сторон UltraWide 21:9 создаёт возможности для многозадачности и обеспечит пользователю полное погружение в развлечения или работу. Поддержка разрешения Quad HD с технологией CrystalClear позволяет отобразить на экране даже самые мелкие детали, что особенно полезно, когда при помощи функции MultiView на него выводятся большие объёмы данных сразу из двух источников. При этом высоту стойки и наклон экрана монитора каждый пользователь может самостоятельно настроить так, чтобы работать с ним было комфортно, сообщили CNews в MMD.

Монитор 349X7FJEW создан на базе матрицы VA LCD, обеспечивающей угол обзора 178°, тип подсветки монитора — W-LED, яркость — 300 кд/м². Модель оснащена двумя встроенными динамиками (5 Вт), интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 3.0 (всего 4). Также имеется аудиовход и разъём для наушников.

Благодаря разрешению UltraWide Quad HD (3440 x 1440) в формате 21:9 рабочее пространство на экране получается достаточно внушительным. По мнению представителей MMD, такой экран подходит и для работы, и для отдыха, поскольку на него можно одновременно вывести рабочую почту, открытые документы и трансляцию спортивного матча. При этом сохраняется чёткость и высокая детализация каждого из этих элементов, утверждают в компании. Не хуже монитор подходит и для обработки видео — его ширины достаточно, чтобы видеть всю «монтажную линейку» в видеоредакторе, а цветовая гамма с поддержкой 117,3% (по стандарту CIE1931) пространства sRGB обеспечит оптимальную цветопередачу в роликах и на фотоснимках. Кроме того, поддержка технологии AMD FreeSync устранит любые подвисания, разрывы изображения и размытие в движении, которые могут помешать при просмотре видео.



Новая 34-дюймовая модель в линейке мониторов Philips с изогнутым экраном

Практически безрамочный экран модели 349X7FJEW увеличивает рабочее пространство для пользователя и придаёт монитору изящный вид, который подчёркивают его изгибы, глянцевая отделка и хромированные элементы. Конструкция нового 34-дюймового монитора Philips разрабатывалась так, чтобы облегчить пользователям жизнь. Высоту и угол наклона экрана можно изменять, чтобы расположить его прямо перед глазами и с комфортом устроиться на своём рабочем месте. Также 349X7FJEW поддерживает режим LowBlue Mode. Исследования показали, что зрению вредит не только ультрафиолетовое излучение, но и коротковолновое излучение в синей части спектра от ЖК-мониторов, если работать с ними достаточно продолжительное время. Режим Philips LowBlue Mode при помощи специальных программных методов снижает уровень этого излучения, но не влияет на общее качество изображения на экране, подчеркнули в MMD.



Элегантный изогнутый экран с радиусом изгиба 1800 мм и подставка с настраиваемой высотой

Как отмечается, с новым монитором Philips и функцией MultiView больше не нужно использовать отдельные мониторы для работы со своими системами, ведь изображение из этих источников можно вывести на один экран. При этом его можно разделить на две равные половины или вывести изображение из одного из источников в режиме «картинка в картинке» (PiP). Это, к примеру, позволит следить за новостями или любимой спортивной программой, не отрываясь от работы с документами.



Корпус монитора оснащен различными встроенными портами и динамиками

Кроме того, с новым монитором отпадает необходимость в отдельном USB-хабе на рабочем столе. Ко встроенным портам USB на корпусе монитора можно подключить сразу несколько гаджетов и даже заряжать их в процессе работы. Так на столе пользователя будет меньше мешающих кабелей, а к портам ноутбука можно будет быстро подключать любые дополнительные устройства.

Новый монитор Philips 349X7FJEW X Line появится в продаже в апреле 2017 г. по рекомендованной цене 54 839 руб. Модель выполнена в белом цвете, цвет подставки — серебристый/хром, отделка — глянцевая.