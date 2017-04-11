Analysys Mason: компании недополучают почти $10 млрд из-за несовершенства интернет-систем

Согласно данным исследования Analysys Mason, проведенного по заказу UASG, универсальное принятие (UA) интернет-доменов и обновление интернет-систем может повлечь рост глобальных онлайн-доходов на $9,8 млрд. В исследовании говорится, что благодаря поддержке интернационализированных доменных имен (IDN, возможность выражения доменных имен на всех языках мира) в интернете может появиться 17 миллионов новых пользователей. В это число входят люди, для которых ранее барьером полноценного использования интернета был недостаток языкового обслуживания на местном уровне.

Универсальное принятие — это фундаментальное условие создания поистине многоязычного интернета, в котором пользователи по всему миру могут свободно работать на родном языке. Кроме того, это ключевое условие для высвобождения потенциала новых доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD), которые способны активизировать конкуренцию, расширить возможности выбора потребителей и породить инновации в доменной отрасли.

Исследование основано на изучении пяти основных языков и языковых групп, которым были бы полезны IDN, поскольку в них используются нелатинские алфавиты (русская, китайская, арабская, вьетнамская и индийская языковая группа). Начальные расходы этих новых пользователей IDN в интернете могут составить $6,2 млрд.

Из отчета виден потенциал повышения дохода от существующих пользователей gTLD – общих доменов верхнего уровня. 13% веб-сайтов отклоняют новые доменные имена, состоящие более чем из трех букв, тогда как простое обновление этих веб-сайтов (по сути, «устранение ошибки») могло бы повысить онлайн-доход на $3,6 млрд в год в результате универсального принятия. В совокупности согласованная работа программных систем и общей инфраструктуры интернета потенциально может ежегодно приносить 9,8 миллиарда долларов США. Это еще заниженный показатель, поскольку в данной цифре не учитывается возможный будущий рост расходов в электронной торговле или количества регистраций новых доменов.

Председатель UASG Рам Мохан (Ram Mohan) сказал: «Чтобы преуспеть в долгосрочной перспективе, организациям необходимо воспользоваться возможностью и взять на себя ответственность за обеспечение взаимодействия своих систем с общей инфраструктурой интернета — системой доменных имен. Универсальное принятие открывает путь к значительным экономическим перспективам и к следующему миллиарду пользователей интернета, обеспечивая пользователям во всём мире одинаково положительные впечатления. Кроме того, правительства и НПО смогут лучше послужить своим гражданам и группам интересов, выбрав универсальное принятие».

Эндрю Клёден (Andrew Kloeden), директор Analysys Mason, отметил: «Наш анализ свидетельствует о том, что главным препятствием для универсального принятия является недостаток осведомленности о вопросе, а не какие-либо технические проблемы. Это несложно. Действия, необходимые со стороны владельцев программ и приложений, не требуют особых усилий; на самом деле большинство компаний рассматривают проблемы UA просто как вопросы устранения ошибок».

Система доменных имен (DNS) значительно расширилась, и теперь в нее входит более 1200 gTLD. Многие из этих доменов верхнего уровня длиннее исторических трехсимвольных доменных имен (например, .com, .edu и .org) или выражены при помощи алфавитов, основанных не на латинице (таких как китайский, арабский или кириллица).

Теперь люди могут выбрать доменное имя, которое наилучшим образом отражает их самоопределение и язык, но такие доменные имена не проходят проверку во многих онлайн-системах. Например, могут возникнуть проблемы, когда пользователь вводит доменное имя или связанный с ним адрес электронной почты в онлайн-форму на веб-сайте, и оно отклоняется. Когда такое происходит, это не только раздражает пользователя и лишает организацию возможности обрести нового клиента, но также снижает культурную, социальную и экономическую пользу интернета.

Во всём мире организации добились значительных успехов в отношении универсального принятия, но над этим предстоит поработать еще. Предметные исследования в отчете свидетельствуют о том, что многие крупные глобальные компании, такие как Adobe, Verizon, Wells Fargo и Twitter, осуществили необходимые изменения для подготовки своих систем взаимодействия с клиентами к UA. Однако процесс не завершен, и многие приложения по-прежнему не принимают новые домены. Успехи в универсальном принятии не так заметны в отношении IDN, как для gTLD.

Отчет полностью доступен по ссылке.

Группа управления по универсальному принятию (UASG) была основана по инициативе интернет-сообщества в феврале 2015 г. для выполнения работы, которая будет реально способствовать универсальному принятию всех допустимых доменных имен и адресов электронной почты. Члены этой группы представляют более 120 компаний (в том числе Apple, GoDaddy, Google, Microsoft и Verisign), правительства и группы сообщества. UASG получает существенную финансовую и административную помощь со стороны интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN).

