ВТБ запустил карту для поездок в метро за счет банка

Розничный бизнес банка ВТБ совместно с платёжной системой Mastercard объявили о начале выпуска новых дебетовых карт «Супер3». Как рассказали CNews в компании, это бесконтактная банковская карта World Masterсard с транспортным приложением карты «Тройка» для оплаты проезда на московском городском транспорте.

Банковская карта дает возможность получить до 5% сash-back на кошелёк встроенной «Тройки», бесплатного внесения наличных на карту и совершения бесплатных переводов и платежей в дистанционных каналах. «Супер3» позволяет своему держателю совершать бесплатные поездки на метро и другом городском транспорте г. Москвы. В среднем на каждую потраченную 1000 руб. держатель получает одну бесплатную поездку.

Сash-back, начисленный на приложение карты «Тройка», клиенты смогут использовать в транспортной инфраструктуре Москвы: для проезда в метро, наземном транспорте, электричках, аэроэкспрессе, а также на оплату столичных парковок и каршеринга. Дополнительно приложение карты «Тройка» можно использовать в культурно-развлекательной среде города: для посещения Планетария, Московского зоопарка и прочее.

Владимир Верхошинский, член правления банка ВТБ, отметил: «В своей работе мы стремимся предоставить нашим клиентам наиболее удобные и интегрированные в городскую среду банковские продукты. «Супер3» сочетает в себе не только выгодную дебетовую карту банка, но и привычный проездной билет, на который начисляется cash-back за каждую совершенную покупку. Это уникальный продукт для жителей Москвы и Подмосковья, в настоящее время не имеющий аналогов на рынке».

«Карта «Тройка» – одно самых современных билетных решений. Сегодня это не просто транспортная карта, а полноценный городской сервис, который постоянно развивается. Мы расширяем агентскую сеть, чтобы предоставить людям возможность пополнять карту «Тройка» там, где удобно и избавить их от необходимости тратить время в очереди за билетами. Уже сейчас пополнить карту «Тройка» можно с помощью интернет-банка ВТБ, и мы уверены, что новый сервис сделает карту «Тройка» ещё популярнее среди пассажиров», – отметила заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры города Москвы Алина Бисембаева.

Оформить «Супер3» можно всего за 3 минуты на сайте банка ВТБ и получить за одно посещение в розничном отделении банка. Выпуск и обслуживание будут для клиента бесплатными при активном использовании карты. Дополнительно у клиента будет возможность в первый месяц после выпуска карты получить 10 поездок в подарок на любой вид транспорта: метро или наземный транспорт Москвы.

В настоящее время карта «Супер3» доступна к выпуску с дизайном станции «Маяковская». В ближайшее время планируется выпуск восьми различных дизайнов карты «Супер3», выполненных в интересной графической технике и в популярных цветах линий Московского метрополитена.