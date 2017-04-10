TCL начала российские продажи телевизоров 2930US и 2930. Фото

TCL объявила о старте российских продаж новых моделей телевизоров 2930US и 2930.

Телевизоры 2930US выполнены в корпусе с металлической окантовкой и интересны невысокой ценой. Новинки поддерживают технологию HDR (расширенный динамический диапазон яркости) и оснащены современной подсветкой. Тонкие телевизоры позволяют открыть новое качество изображения в формате 4К. Высокая четкость стала возможной благодаря мощному шестиядерному графическому процессору.

Телевизоры 2930US оснащены функциями Smart TV. Операционная система Android поддерживает загрузку контента, делая возможным просмотр фильмов и прослушивание музыки в наилучшем качестве. Пользовательский интерфейс TV+ 2.0 предоставляет возможность обновления прошивки для постоянного расширения функциональности ТВ и соответствия быстро меняющимся стандартам.

Новинки также оснащены встроенной технологией Bluetooth для беспроводного подключения к телевизору различных акустических систем. Технология Miracast дает возможность напрямую передавать мультимедиа контент с мобильного телефона или планшета на экран ТВ. Модель также имеет двухдиапазонный Wi-Fi роутер, который работает на частотах 2.4ГГц и 5 ГГц, позволяя повысить стабильность беспроводного соединения и обеспечить более высокую скорость передачи данных.

Модель 2930 представляет собой Full HD телевизор. Новинка поддерживает просмотр как аналогового телевидения, так и всех форматов цифрового ТВ. Широкий угол обзора дает возможность получать отличное качество картинки без малейшего искажения.

Телевизор TCL 2930US

Новый телевизор TCL прост в использовании, а его интерфейс интуитивно понятен. Устройство позволяет смотреть видео напрямую с USB-накопителя благодаря наличию всех необходимых разъемов и интерфейсов. Тюнер DVB-T2 позволяет без дополнительного оборудования смотреть эфирные телеканалы в цифровом качестве без помех. Звук Dolby Digital сделает обладателя ТВ участником событий вместе с киногероями. Стереофонический, мощный, обогащенный басами звук никого не оставит равнодушным.

Телевизор TCL 2930US

Обе новинки поддерживают ряд полезных цифровых функций, таких как телетекст, таймер сна, «родительский контроль» и др. Электронный телегид позволяет планировать просмотр передач и фильмов на 7 дней вперед. Модели предоставляют возможность выбора языка субтитров.

Телевизор TCL 2930US

Телевизоры 2930US и 2930 от TCL уже появились в розничной продаже.