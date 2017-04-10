Россия: финансовые директора считают облака важнейшим инструментом оптимизации

Новое исследование, проведенное по заказу Oracle в России, показало, что важные приоритеты бизнеса в настоящий момент — оптимизация бизнес-процессов (отметили 78% респондентов) и повышение гибкости использования существующих ресурсов (50% респондентов). И облачные сервисы рассматриваются сегодня 52% финансовых директоров крупных компаний как важный инструмент оптимизации бизнеса, сообщили CNews в Oracle.

Оптимизация для российских компаний подразумевает не столько сокращение ИТ-бюджетов или заморозку ИТ-инициатив, сколько перераспределение затрат и смещение фокуса на более эффективные технологии, обеспечивающие более быструю и понятную отдачу, а также учитывающие глобальные тренды развития отрасли ИТ (облачные сервисы, интернет вещей, аналитика больших данных и пр.), отметили в корпорации.

Целью нового исследования Oracle «Облачные сервисы в России: взгляд финансовых директоров» являлась оценка уровня осведомленности бизнес-заказчиков российских компаний относительно облачных сервисов и преимуществ их использования для реализации стратегии компании на ближайшие годы. В исследовании приняли участие 120 руководителей, ответственных за принятие финансовых решений в компаниях из сектора крупного бизнеса.

Согласно результатам, все 100% участвовавших в опросе CFO, осведомлены о феномене облачных сервисов и связанных с ними преимуществах. Более того, в стратегии на ближайшие три года финансовые руководители указывают следующие приоритеты: снижение издержек (75%), поиск принципиально новых стратегических подходов (33%), замена ранее внедренных ИТ-решений в пользу менее затратных альтернатив (33%).



«ИТ-инструменты, используемые для оптимизации», исследование «Облачные сервисы в России: взгляд финансовых директоров». Источник: Oracle

«В пользу облачных сервисов говорят многие аргументы: сокращение капитальных расходов и расходов на обслуживание, поддержку и обновление ИТ, снижение трудозатрат, возможность четкого планирования инвестиций, — утверждают в Oracle. — При этом облака более безопасны, просты в использовании, легче масштабируются. Они способствуют инновациям в бизнесе: позволяют быстрее реагировать на спрос и выходить на рынок с новыми продуктами или услугами».



«Стратегия оптимизации затрат бизнеса на ближайшие 3 года», исследование «Облачные сервисы в России: взгляд финансовых директоров». Источник: Oracle

Эти возможности сегодня осознают и ИТ-руководители, и финансовые менеджеры. Так, 75% респондентов видят в облачных решениях возможность для сокращения затрат на ИТ, половина — для минимизации капитальных расходов. Более трети опрошенных отметили также возможность ускорить разработку и выведение новых продуктов на рынок. Это, в первую очередь, критично для банков и операторов (где цикл запуска нового продукта занимает в среднем 0,5-1 год), указали в Oracle.



«Преимущества использования облачных решений», исследование «Облачные сервисы в России: взгляд финансовых директоров». Источник: Oracle

Как показало исследование, наиболее знакомы российским бизнес-заказчикам мировые лидеры в области облачных сервисов, на первых местах Microsoft и Oracle, а о предложении российских поставщиков респонденты осведомлены значительно хуже.

«Облака распространяются исключительно быстрыми темпами. Они становятся сегодня реальным механизмом, позволяющим заказчикам оптимизировать затраты. И финансовый департамент российских компаний вполне может взять на себя роль рулевого в этом процессе, — заявил Павел Захаров, вице-президент по технологическому консалтингу Oracle в России и СНГ. — Вместе с ИТ-руководителями именно финансовые директора активно участвуют в принятии экономически обоснованных решений об выборе и использовании облачных сервисов. Мы видим, как растет интерес наших клиентов, и рады предложить передовые технологии, которые помогут трансформировать бизнес в соответствии с требованиями и задачами российских компаний и интегрироваться в цифровую экономику».

Об исследовании

В ходе исследования, проведенного по заказу Oracle в ноябре 2016 г., были опрошены 120 руководителей в России, ответственных за принятие финансовых решений, представляющих крупные организации из сфер финансов, ритейла, транспорта, промышленности, ТЭК и ЖКХ, телекома и пр.