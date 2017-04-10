Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream. Фото

Palit Microsystems объявила о выпуске видеокарт GeForce GTX 1080 Ti JetStream и GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream. Как рассказали CNews в компании, новая линейка видеокарт Palit JetStream с усовершенствованной системой охлаждения и обновлённой конструкцией была создана как «абсолютное оружие» геймеров. Благодаря архитектуре Nvidia Pascal, видеокарты Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream способны обеспечить полное погружение в любимые игры.

На сегодняшний день GeForce GTX 1080 Ti – это самые современные игровые видеокарты. Они используют графический процессор Nvidia GP102 с 3584 ядрами CUDA и 11 ГБ 352-битной памяти GDDR5X, которая работает с эффективной частотой 11 ГГц. В современных играх в разрешении 4K видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream позволяет добиться 50% прироста производительности по сравнению с картами линейки GTX 1080. Кроме того невероятная производительность новых видеокарт позволяет игрокам полноценно наслаждаться погружением в виртуальную реальность.

RGB-подсветка Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream 11GB может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Пользователи могут выбрать любые из 16,8 миллионов цветов и настроить подсветку на свой вкус. Стильная панель на обратной стороне видеокарт защищает их от механических повреждений, а поддержка двух BIOS позволит восстановить работу после сбоя в BIOS, мгновенно включив дублирующую систему. При минимальной нагрузке, например, в браузерах или при просмотре видео, активируется технология 0-dB, с которой видеокарта работает совершенно бесшумно.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream

Цвет светодиодной RGB-подсветки может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Так владелец легко определит степень её нагрева «на глаз». Кроме того, для индивидуальной настройки подсветки пользователям доступно 16,8 миллионов цветов и оттенков.

Во время просмотра видео или веб-серфинга можно наслаждаться полной тишиной, ведь система охлаждения видеокарты включится только под высокой нагрузкой, например, в современных играх, когда температура графического процессора повышается до 60 градусов.

В случае сбоя в работе системы автоматически срабатывает защита, которая включает резервную версию BIOS. Это позволяет видеокарте сразу же продолжить нормальную работу.

Видеокарта Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream

Благодаря трём портам DisplayPort все владельцы видеокарт Palit JetStream смогут подключить к ним сразу три 4К-монитора и наслаждаться полным погружением в любимые игры.

Конструкция системы охлаждения с двумя вентиляторами удваивает её производительность. Лопасти двух 10-см «умных» вентиляторов легко рассеивают тепло и эффективно охлаждают «горячие» области видеокарты. Конструкция торцевой панели видеокарты в виде пчелиных сот позволяет на 15% улучшить циркуляцию воздуха и более эффективно отводить тепло от графического процессора.