Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году

По данным исследования рынка ангельских инвестиций России (Russian Angel Monitor 2016), за прошлый год в публичное поле попало 92 сделки с участием бизнес-ангелов, а в 2015 г. — 68. Таким образом, рост рынка ангельских инвестиций с 2015 г. составил около 41% в сделках и около 20% в денежном выражении, сообщили CNews в РВК.

Согласно Russian Angel Monitor, одной из тенденций 2016 г. на рынке бизнес-ангельского инвестирования в России стал рост числа частных инвесторов как минимум на 25-30%. По мнению авторов исследования, в период 2014 и 2015 гг., когда венчурный рынок показывал снижение примерно на 40%, одним из немногих драйверов роста стало бизнес-ангельское инвестирование. В связи с кризисом ликвидности люди со свободными средствами искали новые стратегии инвестирования, в частности, в технологические проекты.

Важной частью исследования стал масштабный опрос участников рынка — в нем поучаствовало более 60 активных бизнес-ангелов страны. По информации РВК, опрос выявил важные тенденции. Так, 47% бизнес-ангелов готовы инвестировать в наукоемкие стартапы в сферах биомедицины, производственных технологий и другие направления. При этом сектор ИТ все еще сохраняет популярность среди инвесторов. В нем наибольший интерес для бизнес-ангелов представляют проекты, связанные с хранением и обработкой данных (48,72%), финтехом (43,59%) и образованием (38,46%).

С точки зрения стадийности, 85% опрошенных бизнес-ангелов отдают предпочтение проектам на «посевной» стадии (Seed) развития, а 58% также готовы инвестировать в стартапы на самой ранней предпосевной стадии (Preseed).

По данным Russian Angel Monitor, также одной из тенденций 2016 г. стала смена поколений. Ряд бизнес-ангелов, давно присутствующих на венчурном рынке, либо отошли от активного инвестирования, либо организовали собственные фонды, в частности, Игорь Рябенький основал фонд AltaIR Capital, Павел Черкашин — Vestor.In.

Синдицирование сделок — один из ключевых трендов рынка. 61% российских бизнес-ангелов синдицируют свои сделки, в том числе с помощью различных объединений частных инвесторов. Совместное инвестирование способствует разделению рисков и объемов вложенных средств между бизнес-ангелами, что особенно важно для начинающих частных инвесторов, пояснили в РВК. Объединения бизнес-ангелов — «Национальная ассоциация бизнес-ангелов» (НАБА), Venture Club, «Клуб инвесторов бизнес-школы Сколково», SmartHub, StartTrack, AltaIR Club и другие — продолжают планомерное развитие и способствуют обмену опытом, росту экспертизы и компетенций их участников.

Все чаще в качестве бизнес-ангелов выступают представители крупного бизнеса. В частности, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин и генеральный директор группы «Русагро» Максим Басов профинансировали биотех-стартап Genotek. Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» и сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик вложил средства в российский сервис Grabr. Кроме того, на рынке бизнес-ангельского инвестирования возросла активность известных ИТ-предпринимателей: генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож проинвестировал израильский проект NeuroSteer и турецкий Getir, основатель KupiVIP Оскар Хартман и сооснователь Qiwi Сергей Соломин также поддерживают стартапы.

Об исследовании

Результаты исследования Russian Angel Monitor 2016 представила Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) при поддержке РВК и Firrma. При работе над исследованием авторы опирались, в первую очередь, на публично подтвержденную информацию, базы данных и авторитетные исследования. В анализе не учитывались частные инвестиции в традиционные направления бизнеса, вложения без перспектив многократного роста, биржевые и непрямые инвестиции, сделки фондов, гранты, субсидии, займы от частных лиц и краудфандинговые платформы. Всего в рамках подготовки исследования были опрошены 40 активных участников рынка бизнес-ангельского инвестирования, 15 руководителей крупнейших ангельских групп в России и наиболее опытные эксперты рынка.

«Не секрет, что бизнес-ангельский сегмент венчурного рынка является самым закрытым и тяжелым для изучения не только в России, но и в других странах мира. Russian Angel Monitor — совместный продукт РВК, НАБА и Firrma — организаций, заинтересованных в повышении прозрачности рынка и уменьшении барьеров входа для потенциальных частных инвесторов ранних стадий, — пояснила Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора, член Правления РВК. — Общими усилиями удалось сформировать картину о российской специфике инвестирования в проекты ранней стадии и проанализировать эффективность разных форматов вовлечения частных инвесторов в сделки с технологическими стартапами».

«В каждой успешной компании, получившей инвестиции от венчурных фондов или приобретенной корпорации, когда-то был бизнес-ангел, который поверил в неё и вложил деньги, опыт и связи, в тот момент, когда еще не было рациональных показателей, так необходимых для инвесторов более поздних стадий, — прокомментировал президент «Национальной ассоциации бизнес-ангелов» Виталий Полехин. — Мы хотим управлять развитием рынка бизнес-ангельских инвестиций. Несмотря на закрытость и непрозрачность этого сегмента венчурного рынка, нам удалось изучить и посчитать его системообразующую часть, а значит, в дальнейшем мы сможем направлять меры развития и поддержки в нужное русло».