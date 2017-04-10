Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up

Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольшим скоплением транспорта в густонаселенных мегаполисах. Концепция Pop.Up предусматривает внедрение модульной системы для мультимодального сообщения, которая использует все преимущества как наземного, так и воздушного транспорта, сообщили CNews в Airbus.

В целом представленная реалистичная концепция — результат совместной работы Italdesign и Airbus над вызовами мобильности в мегаполисах, достижимой во многих городах. В связи с ожидаемым высоким ростом дорожного трафика к 2030 г., компании решили объединить конструкторский опыт, чтобы создать устойчивую модульную и мультимодальную систему городской мобильности. Это заложило основу концепции Pop.Up.

Система Pop.Up представляет трехуровневую концепцию, объединяющую: платформу, основанную на технологии искусственного интеллекта, управляющую транспортными потоками с помощью пользовательских данных — позволяет предлагать альтернативные сценарии и обеспечивать решения для организации поездки; транспортное средство, построенное в виде пассажирской капсулы, способное стыковаться с двумя различными независимыми электрическими модулями (наземным и воздушным) — другие средства транспорта, например, поезд или «гиперпетля», проект вакуумного поезда, могут также интегрировать капсулу Pop.Up; модуль интерфейса, взаимодействующий с пользователями в виртуальной среде.

Система Pop.Up призвана сэкономить время пассажиров общественного транспорта благодаря гибким, совместно используемым и адаптивным способам передвижения в городе. Это становится возможным благодаря внедрению новой концепции транспортной системы, ориентированной на пассажира, рассказали в Airbus. «Транспортные средства Pop.Up сочетают гибкость небольших двухместных наземных средств и свободу и скорость летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, обеспечивая взаимодействие автомобилестроительной и аэрокосмической отраслей», — заявили в компании.



Pop.Up — модульная концепция полностью электрической транспортной системы

Принцип работы системы Pop.Up прост: пассажиры планируют свою поездку через простое в использовании мобильное приложение. Система автоматически предлагает наилучшие варианты поездки в зависимости от пользовательской информации, времени, загруженности дорог, расходов и требований совместного использования транспортных средств, пояснили создатели модульной концепции. Pop.Up обеспечивает стыковку пассажирской капсулы с воздушными и наземными модулями, а также другими транспортными средствами в соответствии с предпочтениями и потребностями пользователя.

В основе концепции — использование капсулы, предназначенной для размещения пассажиров. Высокотехнологичная капсула из углеродного волокна достигает 2,6 м в длину, 1,4 м в высоту и 1,5 метра в ширину. Капсула превращается в городской автомобиль с помощью простого соединения с наземным модулем, который имеет карбоновый корпус и работает от аккумулятора.



Модульная концепция предполагает использование капсулы, которая стыкуется с наземным или воздушным модулем и может интегрироваться в другие транспортные средства

Для путешествий по мегаполису в условиях высокой загруженности дорог капсула отсоединяется от наземного модуля и проводится в движение воздушным блоком размером 5 х 4,4 м с помощью восьми вращающихся в противоположные стороны винтов. «В этой конфигурации Pop.Up становится городским самоуправляемым воздушным транспортным средством, использующим преимущества третьего измерения, чтобы добраться из пункта A в пункт B максимально быстро, избегая заторов на дорогах», — подчеркнули в Airbus.

После того, как пассажиры прибывают в место назначения, воздушный и наземный модули с капсулой самостоятельно возвращаются на станцию подзарядки и ожидают следующих клиентов.

Благодаря возможности комбинирования капсулы с другими видами общественного транспорта, Pop.Up предоставляет возможность путешествий без пересадок. На протяжении всей поездки пользователь остается в одной капсуле, не беспокоясь о смене различных транспортных средств, и наслаждается путешествием. При этом капсула в режиме реального времени взаимодействует с окружающей средой и населением в городе.

Airbus, как представитель авиационной и космической отрасли, использует свой опыт и развивает ряд фундаментальных концепций, способствующих снижению перегруженности городских дорог. «Внедрение третьего измерения в беспересадочные мультимодальные транспортные сети, без сомнения, улучшит качество нашей жизни и скорость перемещения из пункта A в пункт B, — убежден Матиас Томсен (Mathias Thomsen), генеральный директор подразделения Urban Air Mobility компании Airbus. — В основе успешного проектирования и внедрения технологий, которые будут работать как в воздухе, так и на земле — совместная работа аэрокосмической и автомобильной отраслей, а также сотрудничество с органами местного самоуправления в вопросах развития инфраструктуры и создания нормативно-правовой базы. Мы рады работать с компанией Italdesign, обладающей опытом по созданию автомобилей, над концепцией этого проекта».

«Italdesign — сервисная компания, предоставляющая услуги и решения в области мобильности клиентам по всему миру. Сегодня автомобили являются частью гораздо более широкой экосистемы: если вы хотите создать городской автомобиль будущего, традиционный автомобиль как таковой не может стать решением для мегаполисов. Необходимо также обеспечить экологическую безопасность, создать интеллектуальную инфраструктуру, приложения, предусмотреть интеграцию, системы питания с учетом городского планирования, обратить внимание на социальные и иные аспекты, — считает Йорг Асталош (Jörg Astaloch), исполнительный директор компании Italdesign. — В ближайшие годы наземный транспорт выйдет на новый уровень, помимо комплексности, совместного использования и автономности, он станет мультимодальным и перейдет в третье измерение. Компания Airbus, представитель аэрокосмической отрасли, стала идеальным партнером, разделяющим передовые взгляды о том, что будущее мегаполисов — в создании устойчивой мультимодальной системы городского транспорта».