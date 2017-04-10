«БАРС Груп» автоматизировала управление госпрограммами для Минэкономразвития Хабаровского края

«БАРС Груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации ГК «Ростех») объявила о завершении создания подсистемы управления госпрограммами для Министерства экономического развития Хабаровского края.как рассказали CNews в компании, подсистема предназначена для автоматизации учета информации по госпрограммам и мониторинга их реализации, формирования единой базы данных по ним, их визуализации с помощью интерактивных диаграмм и графиков.

Система имеет модульную структуру. Так, модуль формирования государственных программ представляет собой удобный механизм создания структуры и заполнения паспорта госпрограммы. В модуле предусмотрена возможность формирования единого справочника индикаторов и назначения ответственных исполнителей за реализацию конкретных мероприятий госпрограммы.

Модуль учета финансирования предоставляет пользователям инструменты учета плановых и фактических объемов финансирования программных мероприятий и расходования бюджетных средств. Есть возможность внесения корректировок в заложенные на мероприятия объемы бюджетных средств.

С помощью модуля мониторинга, анализа и отчетности госпрограмм можно контролировать выполнение мероприятий по заданным параметрам. Удобство восприятия данных обеспечат OLAP-отчеты и многочисленные средства визуализации, которыми оснащена система.

Модуль справочников позволяет вести регистры хранения справочной информации: пользователи, их роли, ведомства, индикаторы, пр.

К настоящему времени в системе заведено 35 госпрограмм. В перспективе развитие в части реализации аналитических таблиц и панелей.