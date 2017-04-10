AMD приобрела права на беспроводную виртуальную реальность от Nitero

AMD объявила о приобретении интеллектуальной собственности (IP), а также приеме на работу ключевых инженеров компании Nitero, разработчика технологии миллиметровых волн, которые способны обеспечить работу будущих поколений беспроводных шлемов виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Как рассказали CNews в компании, приобретение расширит портфель интеллектуальной собственности AMD и позволит предложить создателям VR устройств и решений ключевые технологии, необходимые для создания более глубоких цифровых впечатлений.

«Стесняющие движения кабели шлемов остаются значительным препятствием к повсеместному внедрению VR, — сказал Марк Пейпермейстер, технический директор и старший вице-президент AMD. — Недавно приобретенная нами технология беспроводной виртуальной реальности как раз направлена на решение этой проблемы и является еще одним примером долгосрочных инвестиций AMD в вычислительные и графические технологии, позволяющие создавать более иммерсивные компьютерные эффекты»”

Компания Nitero разработала чип, использующий фазовую передачу миллиметровых волн, чтобы решить проблему беспроводного подключения VR и AR. Используя высокочастотную беспроводную передачу данных на частоте 60 Гц, данная технология обладает потенциалом для пересылки многогигабитных наборов данных с низкими задержками для реализации VR-окружения в одной комнате. Формирование направленного пучка сигналов решает проблему прямой видимости, характерную для традиционных систем, использующих миллиметровые волны и потенциально может стать заменой проводов для шлемов VR, позволяя людям легче погружаться в виртуальный мир или дополненную реальность.

«Наша команда инженеров мирового уровня занималась сложным вопросом созданием беспроводных технологий виртуальной реальности, которые можно было бы встраивать в шлемы нового поколения, — сказал один из основателей и CEO компании Nitero, Пэт Келли (Pat Kelly), который вошел в команду AMD, как корпоративный вице-президент по беспроводным технологиям. — И мы очень рады возможности сыграть свою роль в воплощении долгосрочной технологической стратегии AMD».