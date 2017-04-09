Облачные сервисы LanCloud позволили «Эгмонт Россия» снизить затраты на ИТ в 8 раз

«ЛанКей» объявила об успешном завершении проекта миграции данных «Эгмонт Россия» из европейских серверов в облако LanCloud, после чего было выполнено переключение пользователей на работу с новыми сервисами.

«Эгмонт Россия» - российская издательская компания, входит в топ-5 крупнейших издательств страны, занимает около 70% рынка детской периодической печати, ежемесячный тираж превышает 2 млн экземпляров. «Эгмонт Россия» начало свою деятельность в 1992 г. в качестве дочерней фирмы старейшего в Европе датского издательского концерна «Эгмонт Интернэшнл Холдинг».

В 2016 г. было принято решение о выделении российского подразделения в самостоятельную компанию. В рамках реорганизации требовалось выполнить разделение ИТ-инфраструктур, а также обеспечить самостоятельность ИТ-сервисов, которые «Эгмонт Россия» традиционно получало из европейской штаб-квартиры. Проанализировав затраты на строительство собственной серверной инфраструктуры, а также внедрение и последующее обслуживание всех необходимых ИТ-сервисов, руководством была поставлена задача значительного снижения капитальных и эксплуатационных расходов, но с сохранением всего необходимого функционала.

Для решения поставленной задачи «Эгмонт Россия» обратилось в «ЛанКей». С целью сокращения капитальных расходов специалисты «ЛанКей» предложили полностью отказаться от приобретения серверного оборудования и программного обеспечения и мигрировать все основные бизнес-сервисы в своё облако LanCloud, оставив внутри компании минимальное количество уже имеющихся серверов, для выполнения служебных функций.

С целью снижения не только капитальных, но и операционных расходов было решено арендовать в облаке не виртуальные серверы (IaaS), а воспользоваться готовым пакетом SaaS-сервисов Cloud Office.

Cloud Office включает в себя такие сервисы, как электронная почта на базе Microsoft Exchange, коммуникации, видеоконференции и IP-телефония на базе Microsoft Skype for Business, совместную работу с документами на базе Microsoft SharePoint. Все сервисы полностью готовы к использованию и не требуют никакого обслуживания со стороны заказчика, за счёт чего значительно сокращаются административные издержки. Также немаловажным фактором является то, что вся информация в Cloud Office размещается на территории России в соответствии с требованиями закона о персональных данных.

Специалисты «ЛанКей» выполнили миграцию данных из европейских серверов в облако LanCloud, после чего было выполнено переключение пользователей на работу с новыми сервисами. Это позволило обеспечить непрерывную работу основных сервисов, как для внутренних, так и для удалённых сотрудников, не зависимо от функционирования внутренней ИТ-инфраструктуры издательства.

«В совокупности весь проект занял около 4 месяцев. В результате «Эгмонт Россия» получил современную самостоятельную ИТ-инфраструктуру. Использование облачных сервисов LanCloud позволило сократить капитальные расходы почти в 8 раз, а операционные расходы почти в 2 раза» - сказал Евгений Салтыков, ИТ менеджер АО «Эгмонт Россия Лтд».