«Яндекс» открыл новый набор в Школу анализа данных

Компания «Яндекс» приглашает в Школу анализа данных. ШАД рассчитана на студентов и выпускников технических вузов, которые хотят получить дополнительное образование в сфере компьютерных наук и освоить передовые методы обработки данных. Заявки принимаются до 10 мая. Абитуриенты сдают онлайн-тест и письменный экзамен и проходят собеседование, сообщили CNews в «Яндексе».

В школе преподают сотрудники «Яндекса» и учёные из российских и зарубежных научных центров. Обучение бесплатное, занятия проходят по вечерам. Филиалы школы имеются в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске. Жители Петербурга и Новосибирска могут поступить в Computer Science Center — он работает по программе ШАД. Также в школе есть заочное обучение.

В ШАД учатся два года. Программа, помимо обязательных предметов, включает дисциплины по выбору и спецкурсы: например, по программированию на C++ или лингвистике. В школе открыты отделения анализа данных и компьютерных наук; кроме того, студенты могут выбрать специализацию «Большие данные».

Школа анализа данных была открыта в Москве в 2007 г. По данным компании, за десять лет она подготовила более четырёхсот ИТ-специалистов: учёных, разработчиков и исследователей. Опыт ШАД используется в других образовательных проектах «Яндекса» — так, преподаватели школы участвовали в создании учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся весной 2014 г.