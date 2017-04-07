Пенсионный фонд выпустил мобильное приложение для iOS и Android

Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит легко получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы. Об этом CNews сообщили в ОПФР по Тамбовской области.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный PIN-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах «Почты России», «Ростелекома» или клиентских службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот PIN-код. По утверждению представителей ведомства, Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью PIN-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР, то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала, истории своих обращений в ПФР.

В то же время, рядом услуг, доступных через приложение, можно воспользоваться и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.