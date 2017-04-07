Nvidia представила новую флагманскую видеокарту Titan Xp. Фото, цена

Nvidia объявила о выпуске нового графического процессора Titan Xp на базе архитектуры Pascal. Как рассказали CNews в компании, новинка имеет больше ядер, выше частоты, быстрее память и выше производительность, чем его предшественник также на базе Pascal - флагман 2016 года Titan X.

Titan Xp – это видеокарта для тех, кому нужен самый лучший графический процессор Nvidia, непосредственно от Nvidia и с поддержкой Nvidia. Ключевые характеристики новинки включают 3840 вычислительных ядер CUDA с тактовой частотой 1582 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11,4 Гбит/с и 384-битной шиной и полосой пропускания 547,7 Гбит/с, поддержку технологий Simultaneous Multi-Projection, VR и Nvidia Ansel.

Видеокарта Titan Xp поддерживает режим NVIDIA SLI при использовании спенциального моста HB Bridge и технологии NVIDIA G-Sync, GameStream и GPU Boost 3.0, а также API Microsoft DirectX 12, Vulkan и OpenGL 4.5.

Карта оснащена шиной PCIe 3.0 и работает в системах под управлением ОС Windows 7-10, Linux и FreeBSDx86. Для Mac поддержка видеокарты будет доступна с апреля после выпуска бета-драйверов Pascal.

Видеокарта Nvidia Titan Xp

Поддерживаются дисплеи с максимальным цифровым разрешением до 7680x4320 @ 60 Гц через стандартные порты DP 1.43 и HDMI 2.0b с технологией защиты HDCP 2.2. Карта Titan Xp занимает 2 слота. Максимальная температура GPU составляет 96 градусов Цельсия, потребление энергии 250 Вт.

Приобрести карту Titan Xp можно будет в онлайн-магазине Nvidia по цене 88900 руб.