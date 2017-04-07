Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 года для «Навител Навигатор», которое включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия , Швейцария, Швеция, Эстония.

Карта Австрии содержит 25905 городов и населенных пунктов, из них 10597 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 2785006 уникальных адресов. Карта содержит 58842 POI. Протяженность дорожного графа составила 214313 км. Обработаны видеотреки геодезических экипажей на севере страны и в городе Вена, включая все съезды и развязки. Добавлены камеры контроля скорости и знаки дорожно-транспортных ограничений. Полностью обновлена база POI на всей территории Австрии, в том числе в Вене. Добавлен новый обводной канал вокруг Zell an der Pram.

Карта Венгрии содержит 3969 городов и населенных пунктов, из них 3210 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 2987417 уникальных адресов. Карта содержит 32675 POI. Протяженность дорожного графа составила 108812 км. На карту Венгрии Q1 2017 добавлен новый обводной канал вокруг города Zalalövö, новая дорога N8 вокруг города Székesfehérvár и перекрестки с круговым движением на магистралях.

Карта Норвегии содержит 19063 города и населенных пункта, из них 1435 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Адресный поиск содержит 3509904 уникальных адреса. Карта содержит 6131 POI. Протяженность дорожного графа составила 222230 км. Улучшена маршрутизация по городу Осло, дополнены перекрестки, добавлены ограничения по скорости на главных улицах и светофоры. В Осло полностью обновлена база Полезных Объектов Инфраструктуры. Внесены уточнения в маршрутизацию населенных пунктов Ål, Ålesund, Arendal, Asker, Dale, Drammen, Frei, Eiker, Grimstad, Gjøvik, Holmestrand, Horten, Hovdebygda, Kongsberg, Larvik, Ørsta, Øvre, Porsgrunn, Rena, Sandefjord, Sande, Tønsberg, Tromsø, Vikersund. Дополнены и обновлены развязки и второстепенные улицы, прилегающие к основным автомагистралям и шоссе E6, E16, E18, E39, E136, R4, R5, R9, R15, R60, R61, R70, R150, R159, R190, R555.

Карта Польши содержит 95313 городов и населенных пунктов, из них 53671 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 13609807 уникальных адресов. Карта содержит 264917 POI. Протяженность дорожного графа составила 712153 км. На карте Польши Q1 2017: обновлена дорожная сеть; обновлена база камер контроля скорости; добавлены новые бренды POI: aetka, ARGE, ASTRAL, Crazy Bubble, MAX ELEKTRO, morele.net, SELGROS Cash&r;Carry, Volkswagen Bank Polska, x-kom, Zapiecek, ZOO KARINA.

Карта Румынии содержит 14483 городов и населенных пунктов, из них 272 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 568009 уникальных адресов. Карта содержит 27979 POI. Протяженность дорожного графа составила 124296 км. В карту Румынии Q1 2017 внесены изменения на основе сообщений пользователей. Создана база камер контроля скорости по всей территории Румынии. Добавлена подробная карта города Giurgiu.

Карта Словакии содержит 4174 городов и населенных пунктов, из них 693 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 1163428 уникальных адресов. Карта содержит 15603 POI. Протяженность дорожного графа составила 50312 км. Добавлен обводной канал вокруг города Bardejov. Дополнена дорожная сеть Словакии, улучшена маршрутизация на главных автомагистралях, добавлены новые дороги и трассы: дорога R2 от Ruskovce до Pravotice; объездная дорога по шоссе D1 от города Nová Polhora.

Карта Чехии содержит 20535 городов и населенных пунктов, из них 6259 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для адресного поиска доступно 4590377 уникальных адресов. Карта содержит 110820 POI. Протяженность дорожного графа составила 160554 км. На карте Чехии релиза Q1 2017 добавлена и обновлена навигационно-значимая информация: добавлен новый участок магистрали D8 (от 52 км до 64 км); обновлена маршрутизация в городе Brno; удалены участки платных дорог на магистралях D0, D1, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D46; добавлен обводной канал вокруг населенных пунктов Velemyšleves и Staňkov; добавлены новые перекрестки с круговым движением в городах Chomutov, Chrudim, Janovice nad Úhlavou, Kutná Hora, Milevsko, Nymburk, Pardubice, Telč, Těšovice, Třebíč, Velká Bíteš, Znojmo.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.

Детальную статистику по картам всех стран вы можете посмотреть на сайте в разделе картографического покрытия.

Карты релиза Q1 2017 работают только с «Навител Навигатор» версии 9.7.2493 и выше.