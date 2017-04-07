«Метахаус» стал резидентом «Сколково»

В марте 2017 г. компания «Метахаус» получила статус резидента «Сколково» и вошла в состав ИТ-кластера инновационного центра. Об этом CNews сообщили в «Метахаус».

Компания разработала онлайн-платформу Metacommerce, предназначенную для анализа цен с помощью технологии сопоставления неструктурированных данных. В прошлом году проект получил инвестиций на сумму 60 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В марте этого года «Метахаус» получила одобрение экспертного совета инновационного центра «Сколково» и была внесена в реестр участников проекта.

«Получение статуса резидента “Сколково” дает нам возможность привлечения дополнительной экспертизы со стороны других участников ИТ-кластера фонда. Кроме того, мы получим налоговые льготы, что существенно облегчит развитие нашего проекта», — отметил генеральный директор «Метахаус» Павел Минченков.

Он также добавил, что компания планирует развивать платформу как комплексное решение для конкурентного анализа рынка, которое наравне с мониторингом изменения цен позволит отслеживать изменения ассортимента конкурентов и рыночного покрытия. По его словам, это даст возможность розничным компаниям, производителям и дистрибьюторам иметь понимание общей картины рынка.

Как отмечается, сервисом уже пользуются такие компании, как MediaMarkt, Braun, «Ситилинк», «Эксмо», «Эльдорадо», «Комус» и «Техносила».

Ментором и инвестором проекта является предприниматель Игорь Ашманов.