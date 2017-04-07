«1С-Рарус» обеспечила CRM-функциональностью «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация»

«1С-Рарус» представила новое решение ‒ «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация», который организует работу отделов продаж, сервисного обслуживания, маркетинга и службы качества на всех этапах взаимодействия с клиентами. Как рассказали CNews в компании, решение разработано для компаний среднего и крупного бизнеса, а также холдингов.

Новый продукт расширяет возможности систем «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Комплексная автоматизация», автоматизируя процесс управления взаимоотношениями с клиентами.

«1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация» автоматизирует 13 основных бизнес-процессов:

Управление клиентской базой: подробная характеристика о каждом контактном лице, динамика изменения состояния отношений с клиентами, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте. Управление контактами с клиентами: учет истории контактов, регистрация потребностей, оперативная передача информации между отделами и планирование контактов. Управление геоинформацией по клиентам - поиск и отображение на интернет-карте местоположения клиентов по адресу. Планирование и контроль действий сотрудников, координация работы подразделений, система напоминаний и выдачи заданий (тайм-менеджмент). Диспетчеризация обращений, рабочее место руководителей подразделений, менеджеров по приему и распределению входящих событий, контроль за загруженностью сотрудников с возможностью распределения/перераспределения загрузки. Управление бизнес-процессами (BPM) по работе с клиентами, создание регламента работы с клиентами и шаблонов типовых действий, по продаже, сервисному обслуживанию, рекламациям. Управление продажами, стадиями и этапами продаж, создание стандартных шаблонов действий, механизмы подготовки коммерческих предложений, оперативного управления и анализа цикла продаж – «воронка» продаж. Управление маркетингом: сегментирование клиентов, управление кампаниями, оценка эффективности, анкетирование, телемаркетинг. Сервисное и гарантийное обслуживание: учет товаров, находящихся на обслуживании по серийным номерам, срокам и типам обслуживания; управление обращениями и заказами клиентов. Аналитические отчеты: многофакторный анализ продаж, АВС анализ продаж, анализ состояния работы с клиентами, результатов деятельности сотрудников, анализ клиентской базы. База знаний по продажам, товарам, конкурентам, сервису; структурирование информации, поиск по ключевым словам, быстрый доступ к информации. Защита информации: настройка прав доступа к информации для пользователей и обеспечение доступа пользователей только к информации по своим клиентам. Интеграция с электронной почтой, подготовка отчетов, помощник ввода новых клиентов, поиск двойников клиентов, групповая обработка клиентов, фильтры и т.д.

Модуль не является самостоятельным, для работы с ним необходима предварительная установка системы «1С:ERP Управление предприятием 2» или «1С:Комплексная автоматизация» на платформе «1С:Предприятие 8.3».