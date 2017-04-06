Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП

Компания «Реак Софт», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новую версию программы Blitz Smart Card Plugin 1.7.0. Браузерный плагин Blitz Smart Card позволяет веб-сайту подписывать документы или проводить аутентификацию пользователей с использованием средств электронной подписи. Поддерживаются токены, смарт-карты и программные криптопровайдеры различных производителей. Blitz Smart Card Plugin совместим с популярными ОС (Windows, Linux, macOS) и веб-браузерами (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, «Яндекс.Браузер», «Спутник»), сообщили CNews в «Реак Софт».

Как отметили в компании, обновление Blitz Smart Card Plugin своевременно: в марте 2017 г. Mozilla выпустила новую версию веб-браузера Firefox v.52, в которой отключила поддержку NPAPI-плагинов. В результате пользователи многих российских сайтов, среди которых gosuslugi.ru, mos.ru, nalog.ru, zakupki.gov.ru, теперь не могут использовать Firefox для работы с сайтами, использующими средства электронной подписи для аутентификации или подписания документов.

Среди ключевых особенностей Blitz Smart Card Plugin в «Реак Софт» назвали: простоту установки и обновления — от пользователя не требуются административные привилегии, перезапуск операционной системы и перезапуск браузера; совместимость с многими популярными средствами электронной подписи, а не только с ключами какого-либо одного производителя — в настоящий момент поддержаны средства электронной подписи JaCarta, eToken, «Рутокен», Esmart, а также криптопровайдеры «КриптоПро CSP», ViPNet CSP, Signal-COM CSP; использование исключительно штатных функций и программных интерфейсов браузеров.

Кроме того, компания-разработчик предлагает своим клиентам разместить в интерфейсе установщика плагина и в окне запроса ввода PIN-кода логотип сайта, а также скорректировать имя плагина. Благодаря этому при загрузке плагина с сайта клиента пользователи будут понимать, что они используют плагин своего сайта и будут видеть соответствующие элементы бренда, отметили в компании.

Программа Blitz Smart Card Plugin зарегистрирована под номером №843 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.