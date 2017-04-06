VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения

VMware объявила о расширении партнерства с Samsung, цель которого — предоставить качественно новые возможности унифицированной работы с мобильными устройствами и десктопами, которые помогут мобильным сотрудникам в решении их каждодневных задач. Поскольку корпоративная мобильность становится все более популярной, пользователи сталкиваются с большой разницей в работе с мобильных устройств и десктопов при использовании Windows приложений, мобильных приложений и облачных сервисов.

Интеграция VMware Horizon и Samsung Desktop Experience (DeX) позволит конечным пользователям подключать смартфон Samsung Galaxy S8 к док-станции и использовать на устройстве полноценные десктопы и приложения Windows с помощью единого набора учетных данных. Динамичный доступ к приложениям Windows, мобильным и облачным приложениям будет предоставляться с помощью VMware Workspace ONE через общее цифровое рабочее окружение. Вне зависимости от того, работают ли пользователи Samsung Galaxy S8 стационарно или мобильно, они получат преимущества унифицированного доступа благодаря использованию одного устройства, которое помещается в кармане.

«У VMware и Samsung общее видение того, как помочь пользователям Galaxy S8 максимально эффективно применять функции устройства и при этом обеспечить удобство работы, — сказал Сумит Дхаван (Sumit Dhawan), старший вице-президент и генеральный директор отдела вычислений для конечного пользователя компании VMware. — Наше расширенное партнерство позволит корпоративным пользователям быть еще продуктивнее. Унифицированное цифровое рабочее окружение обеспечивает непрерывность их работы. Они смогут пользоваться мобильным устройством на рабочем месте, подключив его к монитору, клавиатуре и мыши, или управлять им с ладони с помощью прикосновений и жестов — эта возможность выводит работу мобильных сотрудников на новый уровень».

Samsung DeX меняет представление о том, как смартфон может поддерживать эффективность сотрудников, использующих только мобильные устройства. Решение дает возможность работать на устройстве на операционной системе Android, также как на десктопе, и позволяет пользователям легко и просто входить в приложения, редактировать документы, просматривать сайты и видео, отвечать на сообщения и так далее напрямую из смартфона, но на большом экране и с использованием клавиатуры и мыши. Samsung DeX также предоставит превосходную производительную среду с полностью модифицированным пользовательским интерфейсом Android, оптимизированным под применение клавиатуры и мыши, в котором будет возможность запускать несколько окон настраиваемого размера, контекстные меню и десктопную версию веб-браузера Samsung Internet. С Samsung DeX корпоративные пользователи будут уверены в том, что их смартфоны и данные надежно защищены встроенной платформой безопасности Samsung Knox.

В сочетании с VMware Workspace ONE и VMware Horizon новый смартфон Samsung Galaxy 8 с Samsung DeX предоставляет единое цифровое окружение, в котором пользователи смогут получать доступ к своим Windows-десктопам и приложениям в офисе, или к приложениям Windows, мобильным и облачным приложениям при удаленной работе. Решение Workspace ONE объединяет управление приложениями и доступом, управление конечными устройствами и предоставление виртуальных десктопов и приложений. Такая интеграция помогает компаниям унифицировать работу сотрудников при их работе с различныйх устройств. Работа пользователя становится еще проще и безопаснее благодаря общей модели идентификации с использованием единого входа в систему. Защита корпоративной информации в ЦОДе обеспечивается Horizon, а на устройстве — Samsung Knox и ведущим в отрасли решением VMware AirWatch.

«Успешное многолетнее сотрудничество между Samsung и VMware, воплощенное в VMware AirWatch, помогло многим заказчикам по всему миру внедрить BYO и корпоративную мобильность, — отметил Кевин Гилрой (Kevin Gilroy), исполнительный вице-президент и генеральный директор коммерческого подразделения Samsung. — Расширение нашего партнерства в области предоставления виртуальных десктопов и приложений посредством цифровых рабочих пространств через Samsung Galaxy S8 и Samsung DeX даст заказчикам еще более широкий выбор среди лучших в своем классе технологий».