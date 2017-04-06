Смартфон LG G6 с поддержкой Dolby Vision представлен в России

Компания LG Electronics представила в России свой флагманский смартфон LG G6 на базе Android 7.0 Nougat, оснащенный дисплеем нового формата с кинематографическим качеством изображения, широкоформатными камерами и стильным дизайном корпуса высокой степени надежности. До 9 апреля 2017 г. на новинку открыт предзаказ по рекомендованной розничной цене 51 990 руб., оформить его можно в интернет-магазинах компаний партнеров — федеральных и региональных сетях магазинов, а также на сайте lg.com/ru. В России смартфон LG G6 будет доступен по цене в трех цветовых решениях (наличие цветов может отличаться в зависимости от региона): космический черный, ледяная платина, мистический белый, сообщили CNews в LG Electronics.

Габариты модели составляют 148,9x71,9x7,9 мм, вес — 163 г. LG G6 отличается минималистичным дизайном корпуса, выполненного из приятных на ощупь материалов. Матовая рамка из легкого, износостойкого и долговечного авиационного алюминия, обрамляющая устройство по периметру, подчеркивает единство стиля и усиливает прочность конструкции. Скругленные края корпуса повышают его надежность, снижая ударную нагрузку при падении аппарата. Модель сертифицирована в США по стандарту ударопрочности MIL-STD-810G.

Инженерам LG удалось сделать рамку вокруг экрана максимально узкой, благодаря скругленным краям дисплея. Стеклянная задняя панель выполнена из устойчивого к царапинам стекла Gorilla Glass 5. Модуль камеры не выступает, таким образом, объективы защищены возможных повреждений.

Дисплей флагмана создан по технологии FullVision QuadHD+, имеет разрешение 2880x1440 пикселей и соотношение сторон 18:9 (2:1). При достаточно большой диагонали (5,7 дюймов) корпус устройства остался компактным, как у стандартно смартфона с диагональю 5,3 дюйма, им удобно пользоваться одной рукой: набирать сообщения, совершать звонки, работать с различными приложениями, рассказали в компании. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 821. Оперативная память флагмана составляет 4 ГБ LPDDR4, встроенная — 64 ГБ UFS 2.0 с возможностью расширения за счет карт MicroSD (объемом до 2 ТБ), емкость встроенного аккумулятора — 3300 мAч.



Большой экран LG G6 с диагональю 5,7 дюймов умещен в компактный корпус стандартного смартфона с диагональю 5,3 дюйма

Аппарат поддерживает работу в сетях мобильной связи LTE-A 3 (диапазон CA), оснащен беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2 BLE, NFC, разъемом USB тип C 2.0 (совместим со стандартом 3.1), а также сканером отпечатка пальца.

LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном. По информации LG, Dolby Vision задает новый стандарт качества для мобильного видео, обеспечивая более реалистичное изображение с яркой подсветкой, четким контрастом и насыщенными цветами. В свою очередь, благодаря встроенному цифро-аналоговому преобразователю Hi-Fi Quad смартфон воспроизводит на 50% более чистый звук по сравнению с одиночным цифро-аналоговым преобразователем. Hi-Fi Quad делает звук четким, ясным, приближенным к оригиналу. В то же время, устройство позволяет записывать объемный, насыщенный высококачественный звук с помощью двух микрофонов АОР и возможности полночастотной звукозаписи.

LG G6 оснащен двойным модулем основной камеры. Оба объектива имеют разрешение 13 мегапикселей, один из них — широкоформатный с углом съемки 125°, второй — стандартный (71°) с оптическим стабилизатором OIS 2.0. Теперь, чтобы снять изображение с широким углом обзора, достаточно переключить камеру на широкоформатный режим нажатием на иконку, расположенную прямо на экране во время наведения объектива. Возможности зуммирования позволяют плавно изменять фокусное расстояние от широкоформатного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К, отметили в компании.

В свою очередь, двойной модуль фронтальной камеры порадует любителей «селфи». Оба объектива имеют разрешение 5 мегапикселей, при этом один из них — широкоформатный с углом съемки 100°, второй — стандартный (87°). Все это позволяет делать селфи как одному человеку, так и большой компании друзей, не пользуясь селфи-палкой. При этом широкоформатная камера устраняет искажения по краям.

В интерфейсе камеры LG G6 предусмотрена функция съемки «квадрат», которая делит экран формата 18:9 на два квадрата, создавая снимки с соотношением сторон 1:1, подходящие для публикации в Instagram и других социальные сетях, а также для отправки в Snapchat и других мессенджерах. Интерфейс камеры позволяет выбирать и другие соотношения сторон изображения: 4:3, 16:9 или 18:9. Пользователи могут также выполнять «квадратную» съемку (1:1) в одном окне с последующим просмотром, редактированием и отправкой только что сделанных снимков в соседнем окне. Поэтому пользователю не потребуется заходить в галерею для просмотра только что снятых селфи, широкоугольных кадров и фото, созданных в новом режиме съемки «квадрат». Пользователи LG G6 могут создавать анимированные GIF-файлы, содержащие от 2 до 100 отдельных кадров из галереи.

С технологией Vulkan и системой экономии заряда аккумулятора в игровом режиме пользователи могут настроить такие параметры, как разрешение, частоту кадра и расход батареи.

По данным LG, смартфон соответствует категории защиты IP68. Корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. Впервые в практике LG в смартфоне реализована специально разработанная технология рассеивания тепла с использованием тепловой трубки. Кроме того, для дополнительного улучшения теплоотвода инженеры компании разместили компоненты устройства с наибольшим тепловыделением как можно дальше друг от друга. Это гарантирует защиту смартфону от перегрева и возгорания.