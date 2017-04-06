LG Electronics запустила продажи смартфона LG Stylus 3 в России

Компания LG Electronics объявила о начале продаж модели LG Stylus 3 в России. Новинка оснащена стилусом, изящно интегрированным в рамку устройства, и оптимизированным интерфейсом Pen Pop 2.0 для работы со стилусом, сообщили CNews в LG.

Улучшенный стилус с тонким наконечником, всего 1,8 мм, обеспечивает ощущение письма обычной ручкой. Новый стилус способен распознавать наклон, тем самым облегчая процесс письма, рисования и редактирования фотографий. Пользовательский интерфейс LG Stylus 3 предоставляет быстрый доступ к специальным приложениям для работы со стилусом, рассказали в компании.

Функция Screen-off Memo позволяет создавать заметки прямо на дисплее, когда он выключен. Используя функцию Pop Memo («Быстрые заметки»), можно создать заметку одним движением стилуса, не выходя из используемого приложения. Функция Pop scanner позволяет с помощью стилуса вырезать необходимый объект из сделанной фотографии и сохранить его отдельно. Функция Pen Keeper поможет не потерять стилус: когда он находится слишком далеко от устройства, на дисплее смартфона появляется сообщение с предупреждением. С интерфейсом Pen Pop 2.0 напоминания (при выборе соответствующих настроек) будут отображаться на экране каждый раз, когда стилус вынимается из корпуса.



Смартфон LG Stylus 3 стал доступен в России

LG Stylus 3 имеет компактный тонкий корпус (всего 7,4 мм), габариты устройства составляют 79,8x155,6x7,4 мм. Закругленные углы, металлизированное покрытие и интегрированный в рамку стилус обеспечивают удобство использования, смартфон надежно лежит в руке. Большой и яркий HD-дисплей с диагональю 5,7 дюймов обеспечивает высокое качество изображения и позволяет делать заметки, как в настоящем блокноте, отметили в LG. Работает новинка на базе 8-ядерного процессора с частотой 1,5 ГГц и под управлением Android 7.0, оснащена 16 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти. Съемный аккумулятор емкостью 3200 мАч позволяет не беспокоиться о подзарядке смартфона в течение дня. Аппарат поддерживает USB OTG (On-The-Go) — кабель USB OTG потребуется приобрести отдельно, работает в сети LTE Cat.6, имеет слоты для двух SIM-карт.

Смартфон оснащен двумя камерами — основной 13-мегапиксельной (с апертурой F2.2, режимом «Съемка в одно касание») и фронтальной 8-мегапиксельной (с функциями «Автоселфи», «Интервальная съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка»). При включении виртуальной вспышки фронтальной камеры, источником света становится сам дисплей, что позволяет делать качественные «селфи» в условиях низкой освещенности.



Стилус изящно интегрирован в рамку смартфона

Сканер отпечатка пальца, расположенный на задней панели, позволяет одним прикосновением разблокировать смартфон. С помощью многофункциональной кнопки можно сделать селфи в режиме работы фронтальной камеры или скриншот экрана по двойному касанию.

По информации LG Electronics, смартфон доступен в продаже по рекомендованной розничной цене 15 990 руб.