«Элар» поможет оцифровать фонды Государственного центрального музея кино

Корпорация «Элар» поставила планетарный сканер «Элар ПланСкан А2В» в Государственный центральный музей кино. Оцифровка различных документов на новом оборудовании поможет музею в основных видах его деятельности — хранении, систематизации и представлении информации, связанной с историей кинематографа, сообщили CNews в «Элар».

С момента открытия в 1989 г. в музее созданы фондовые коллекции, отражающие кинокультуру России на протяжении истории ее развития. Сегодня в фондах музея — несколько десятков тысяч экспонатов. Это эскизы и наброски, плакаты и афиши, рукописи и фотографии, предметы и книги. Только Фонд рукописей и документов содержит более 20 тыс. единиц хранения, а книжный фонд — более 2 тыс. Чтобы перевести в цифровой формат уникальные фонды, необходимо оборудование, которое в среди прочего обеспечит изобразительным материалам точную цветопередачу и контрастность, являющиеся необходимыми параметрами для их воспроизведения, а книгам и нерасшиваемым рукописям — защиту от повреждений и вредного УФ и ИК- излучения.

«Оцифровка на “Элар ПланСкан А2В” является для музейных оригиналов безопасной, — рассказал заместитель руководителя направления корпорации “Элар” по работе с музеями Евгений Мокеев. — Технология сканирования бесконтактная, отсутствует разрушительное для бумаги излучение. Книжная колыбель принимает несколько положений, что позволяет с высоким качеством создавать электронные копии как плоских документов (плакатов, афиш, рисунков), так и сшитых документов, не приспособленных для полного раскрытия. Оптическая система сканера обеспечивает цифровым копиям высокое разрешение и точную цветопередачу».