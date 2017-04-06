«АйПиМатика» и Arenza запустили продажу оборудования для ВКС в лизинг

Компании «АйПиМатика» и Arenza запустили программу поставки телекоммуникационного и ВКС-оборудования в лизинг для российских компаний. Об этом CNews сообщили в «АйПиМатике».

В апреле 2017 г. на российском рынке представлено инновационное предложение для малого и среднего бизнеса, с помощью которого компании сектора SMB получают недоступные для себя ранее технологии и решения — возможность покупки оборудования для ВКС в лизинг. Традиционно дорогую услугу качественной видеоконференцсвязи «АйПиМатика» делает доступной широкому кругу компаний с минимальным порогом входа в сервис, заявили в компании.

По состоянию на 2016 г. в России насчитывалось более 260 тыс. малых и более 20 тыс. средних предприятий. Только в этом сегменте экономики, по оценке экспертов компании «АйПиМатика», находятся свыше 50 тыс. потенциальных клиентов, испытывающих потребность в оборудовании переговорных комнат современными ВКС-системами, но ограниченных в возможности единовременного финансирования таких проектов. К концу 2017 г. «АйПиМатика» планирует довести объем продаж оборудования для видеоконференцсвязи в лизинг до 50% от общего числа проданных ВКС-систем в России и странах СНГ.

Генеральный директор «АйПиМатики» Михаил Усов отметил: «Тысячи компаний по всей России с сегодняшнего дня получают выгоду и конкурентные преимущества для бизнеса от использования профессионального ВКС-оборудования. В период финансового кризиса низкий порог доступа к видеоконференцсвязи — от 100 000 рублей — позволяет эффективно взаимодействовать с партнерами, коллегами по бизнесу и клиентами».