«Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText

Консалтинговая компания «Сабрис» и энергомашиностроительная компания «Силовые машины» завершили проект по автоматизации управления корпоративным контентом на базе SAP Extended ECM by OpenText. В системе реализовано сквозное управление договорами, которое позволило управлять и контролировать весь поток задач по согласованию договоров, упростить и стандартизировать бизнес-процесс, сообщили CNews в SAP.

Компания имеет долгосрочные планы по развитию системы электронного документооборота, частью которой является система электронного согласования договоров (ЭССД). До внедрения системы нормативный срок согласования договоров составлял от 3 до 7 рабочих дней в зависимости от типа документа. Введение системы позволило обрабатывать запросы по согласованию в рамках 3 рабочих дней для любого вида договора.

Встроенная в решение отчетность позволяет контролировать количество задач с просроченным сроком обработки, а также службы и отдельных сотрудников, нарушающих сроки согласования.

Благодаря автоматизации процессов отслеживается и контролируется каждый этап согласования и повышается персональная ответственность сотрудников. Также внедрение ЭССД позволило снизить управленческие риски и гарантировать прохождение всеми договорами и спецификациями утвержденных регламентами процедур утверждения.

Сегодня более 1000 сотрудников работают с системой документооборота, несколько сотен из них постоянно используют решение ЭССД, в котором заведено уже более 28 тыс. документов.

«Развитие компании требует новейших и полнофункциональных ИТ-решений, поэтому для нас SAP Extended ECM by OpenText — важный инструмент автоматизации предприятия. Система позволяет вести единый документооборот и оптимизирует финансовую функцию за счет повышения качества обработки документов, снижения затрат и рисков», — заявил Владимир Пуляев, ИТ-директор «Силовые машины».

«Данный проект стал важной частью комплекса мер, позволяющих нашему заказчику перейти к цифровой трансформации. Налаженный процесс ведения электронного документооборота помогает получить компании значительные конкурентные преимущества, в том числе за счет сокращения внутренних издержек», — отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Ускорение процесса согласования договоров, снижение стоимости договорного процесса, минимизация человеческого фактора — вот те факторы, которые позволяют компании находить дополнительные источники роста и конвертировать это в свои дополнительные преимущества», — подчеркнул Ровшан Касимов, генеральный директор «Сабрис».

В дальнейших планах «Силовых машин» — увеличение количества рабочих мест пользователей, расширение системы на заводы в Калуге и Таганроге, внедрение организационно-распорядительного документооборота.