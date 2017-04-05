«РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель

«РТ-Информ» объявил о заключении сервисного контракта по оказанию услуги покопийной печати для «Вертолетов России». Как рассказали CNews в компании, сервис позволит сократить затраты на содержание печатной инфраструктуры холдинга «Ростех», добиться подробной детализации расходов на печать, оптимизировать бизнес-процессы, связанные с документооборотом, и обеспечить бесперебойную работу всего парка печатной техники.

Согласно договору с «РТ-Информ», сервис для управляющей компании «Вертолетов России» будет доступен в течение 3,5 лет и включает комплексное обслуживание оргтехники от профилактики и ремонта до предоставления расходных материалов (кроме бумаги), необходимых для безостановочной печати.

Силами специалистов «РТ-Информ» был проведен аудит бизнес-процессов, связанных с производством и перемещением документов в холдинге. На основании проделанной работы специалистами было подготовлено предложение по оптимизации процессов, подобраны оптимальные модели офисного оборудования, которые обеспечат высокую продуктивность работы сотрудников холдинга.

Благодаря новому сервису на балансе «Вертолетов России» не будет накапливаться огромный арсенал оргтехники, постоянно нуждающийся в оплачиваемом техническом обслуживании и ремонте. Снимается лишняя нагрузка на бухгалтерию, упрощается механизм списания прямых затрат. В распоряжение холдинга поступает специализированное оборудование, точно рассчитанное на определенную нагрузку по печати. Переводя управляющую компанию «Вертолетов России» на покопийную печать, планируется сократить затраты холдинга на обслуживание печатной инфраструктуры.

По оценкам экспертов, доля затрат на организацию печати составляет в среднем 30% от ИТ-бюджета компании. Покопийный сервис позволяет платить только за фактически напечатанные страницы и гарантирует качественное техническое обслуживание, таким образом происходят процессы оптимизации бюджета и высвобождения ресурсов ИТ-отдела, с которого снимаются непрофильные задачи по выбору расходных материалов, их закупке, обеспечению техобслуживания и ремонта оргтехники.

Помимо управляющей компании «Вертолетов России» в дальнейшем планируется предоставлять сервис и на ключевые предприятия холдинга. Услуга оптимизации печати выгодна преимущественно для крупных компаний «Ростеха», деятельность которых предполагает необходимость бумажного документооборота в больших количествах.

«Выступая в роли поставщика ИТ-решений для госкорпорации «Ростех», «РТ-Информ» постоянно расширяет линейку сервисов, предоставляемых в контуре Госкорпорации, - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. – Сервисный подход к оказанию ИТ-услуг снимает дополнительную финансовую и технологическую нагрузки на компании Госкорпорации, предоставляя дополнительные возможности для эффективной реализации бизнес-задач».