Москва инвестировала почти 1 млрд рублей в отечественный софт и вычислительную технику

Власти Москвы инвестировали почти миллиард рублей в отечественный софт и вычислительную технику через систему закупок. Сумма контрактов на приобретение отечественного ПО и компьютерной техники составила 887 млн рублей за два последних года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы Артем Ермолаев в рамках работы стенда столичного Правительства на Форуме «Госзаказ – за честные закупки».

«Крупнейшими проектами столичного правительства на российском софте и оборудовании стали миграция на российское почтовое решение, создание общегородской облачной бухгалтерии и закупка автоматизированных рабочих мест для Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на базе локальной сборки Linux», - рассказал Ермолаев.

Основной объем затрат на информатизацию в Москве идет на реализацию социально значимых проектов, подчеркнул А. Ермолаев.

«С 2011 г. город инвестировал в образование, здравоохранение и безопасность 60% своего IT-бюджета. Наиболее масштабной закупкой в 2016 году стал аукцион на поставку программно-технических средств в образовательные учреждения в рамках проекта «Московская электронная школа». Сумма контракта составила 4,9 млрд. рублей», - отметил Артем Ермолаев.

По данным PricewaterhouseCoopers, в 2016 году объем финансирования московской программы информатизации уступил только IT-затратам Нью-Йорка, составив 26,6 млрд. рублей.

Анализ IТ-закупок говорит о постоянном обновлении пула поставщиков в Москве. Более 40% нынешних поставщиков впервые стали участниками городских торгов по информатизации в 2016 году. Этот показатель здоровой ротации поставщиков демонстрирует высокий уровень открытости, прозрачности торгов для участников закупок.

Москва последовательно снижает долю однолетних контрактов – их доля снизилась до 67% в 2016 году, в то время как в 2011 году этот показатель составлял порядка 87%.

Наряду с оптимизацией издержек и эффективным планированием результатов закупок, переход к многолетней модели контракта позволяет реализовывать сложные инфраструктурные проекты. К числу таких проектов относятся созданная в столице система видеонаблюдения и городская сеть Wi-Fi внутри Садового кольца.

Москвичи активно пользуются электронными услугами и сервисами города. В 2016 году к ним зафиксировано 196 млн обращений. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.